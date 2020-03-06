Блокнот Заметки для Android

Блокнот Заметки 2.2.3 для Android

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Описание Блокнот Заметки 2.2.3 для AndroidОписание   Скачать Блокнот Заметки 2.2.3 для AndroidСКАЧАТЬ (2,94 Мб) Скриншоты Блокнот Заметки 2.2.3 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Блокнот Заметки 2.2.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Блокнот Заметки 2.2.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Блокнот Заметки - простой в использовании блокнот для Android, с помощью которого можно легко создавать, редактировать и удалять заметки.

Присутствует возможность создавать папки, осущствлять поиск заметок в блокноте, экспортировать заметки в текстовый файл, защищать выбранные заметки паролем и многое другое.

Основные возможности программы:

  • создание папок;
  • добавление неограниченного числа заметок в блокнот;
  • редактирование заметок в блокноте;
  • удаление заметок из блокнота;
  • поиск заметок в блокноте;
  • экспорт заметок в текстовый файл;
  • установка пароля на отдельные заметки;
  • выделение заметок цветом;
  • яркие цвета заметок;
  • сортировка списка заметок;
  • цветные темы;
  • изменение размера шрифта в окне заметки;
  • подсветка URL ссылок, адресов email и телефонных номеров с возможностью перехода по ним;
  • возможность поделиться заметкой;
  • автосохранение;
  • создание резервной копии всех заметок;
  • восстановление всех заметок из резервной копии.
Блокнот Заметки
Блокнот Заметки
Блокнот Заметки
Блокнот Заметки
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
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Категории программыЗаметки от руки
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Отзывы о программе Блокнот Заметки

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