Блокнот для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.80.99 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|KiteTech
|Категория:
|Заметки от руки
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|13,33 Мб
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Блокнот - простое в использовании приложение для создания заметок, позволяющее вести записи в дневник или записную книжку.
Ключевые особенности:
- Бесплатный дневник и блокнот для смартфонов и планшетов на Android.
- Оффлайн блокнот, который позволяет создавать заметки без использования интернета.
- Надежная защита своих персональных заметок паролем.
- Возможность настраивать цвет вашего текста для заметок или записей в дневник.
- Возможность использовать различный размер шрифта.
- Возможность обмениваться вашими заметками с другими приложениями.
- Проверка орфографии во всех ваших заметках.
- Светлая и тёмная темы.
- Нелинованный блокнот.
- Наличие функции резервного копирования и восстановления ваших заметок оффлайн.
- Быстрая работа приложения.
- Оптимизация как под телефоны, так и под планшеты.
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