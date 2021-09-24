Блокнот для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.80.99 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Заметки от руки
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:13,33 Мб
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Блокнот - простое в использовании приложение для создания заметок, позволяющее вести записи в дневник или записную книжку.

Ключевые особенности:

  • Бесплатный дневник и блокнот для смартфонов и планшетов на Android.
  • Оффлайн блокнот, который позволяет создавать заметки без использования интернета.
  • Надежная защита своих персональных заметок паролем.
  • Возможность настраивать цвет вашего текста для заметок или записей в дневник.
  • Возможность использовать различный размер шрифта.
  • Возможность обмениваться вашими заметками с другими приложениями.
  • Проверка орфографии во всех ваших заметках.
  • Светлая и тёмная темы.
  • Нелинованный блокнот.
  • Наличие функции резервного копирования и восстановления ваших заметок оффлайн.
  • Быстрая работа приложения.
  • Оптимизация как под телефоны, так и под планшеты.
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