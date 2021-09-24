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Блокнот Заметки 2.7.6 Небольшая бесплатная программа для Android, которая представляет собой простую в...

ClevNote 2.21.3 Простое в использовании приложение для Android-устройств, с помощью которого пользователи...

Google Keep 5.21.341.03.30 Google Keep - удобное приложение для быстрой записи новых идей и запланированных заданий с возможностью получения напоминания в нужное время или в определенном месте...

Блокнот 2.3 Блокнот - удобный и простой в эксплуатации блокнот для портативных устройств на платформе...

Todoist 15.7.2 Одно из самых популярных приложений для управления задачами. Приложения Todoist...