Билеты ПДД - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предназначено не только для обучающихся в автошколе, но и для водителей. Программа содержит полезную информацию, необходимую в дороге:

автокоды регионов России;

правила дорожного движения;

дорожные знаки ПДД;

таблицу штрафов ГИБДД;

последнюю редакцию федеральных законов;

секреты по сохранению прав.

Все билеты соответствуют официальным билетам 2024 года. В приложении доступна симуляция реального экзамена ПДД (20 случайных вопросов за 20 минут), после прохождения экзамена вы можете просмотреть свои ответы и пояснения к ответам билетов. Таблица кодов номеров машин поможет определить регион регистрации транспортного средства.