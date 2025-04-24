Билеты ПДД для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 11
Лицензия: Бесплатная (с рекламой)
Версия:12.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Авто
Загрузок (сегодня/всего):2 / 9 004 | Статистика
Размер:30.76 Мб
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Билеты ПДД - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предназначено не только для обучающихся в автошколе, но и для водителей. Программа содержит полезную информацию, необходимую в дороге:

  • автокоды регионов России;
  • правила дорожного движения;
  • дорожные знаки ПДД;
  • таблицу штрафов ГИБДД;
  • последнюю редакцию федеральных законов;
  • секреты по сохранению прав.

Все билеты соответствуют официальным билетам 2024 года. В приложении доступна симуляция реального экзамена ПДД (20 случайных вопросов за 20 минут), после прохождения экзамена вы можете просмотреть свои ответы и пояснения к ответам билетов. Таблица кодов номеров машин поможет определить регион регистрации транспортного средства.

Что нового в Билеты ПДД 12.8?
  • Улучшена стабильность
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