Билеты ПДД для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 11
|Лицензия:
|Бесплатная (с рекламой)
|Версия:
|12.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Bit-World
|Категории:
|Обучающий софт - Авто
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 9 004 | Статистика
|Размер:
|30.76 Мб
|СКАЧАТЬ
Билеты ПДД - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предназначено не только для обучающихся в автошколе, но и для водителей. Программа содержит полезную информацию, необходимую в дороге:
- автокоды регионов России;
- правила дорожного движения;
- дорожные знаки ПДД;
- таблицу штрафов ГИБДД;
- последнюю редакцию федеральных законов;
- секреты по сохранению прав.
Все билеты соответствуют официальным билетам 2024 года. В приложении доступна симуляция реального экзамена ПДД (20 случайных вопросов за 20 минут), после прохождения экзамена вы можете просмотреть свои ответы и пояснения к ответам билетов. Таблица кодов номеров машин поможет определить регион регистрации транспортного средства.
- Улучшена стабильность
Проверяй знания в интеллектуальной битве за замки. Проводи время с пользой! Доступно 12 000...
Programming Hub – утилита для помощи в обучении различным языкам программирования. Здесь...
Учим и играем. Английский США 7.2
Учим и играем. Английский США - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов,...
Google Classroom 3.30.743214121
Бесплатный веб-сервис созданный Google для учебных заведений с целью упрощения создания,...
Лунтик. Алфавит - развивающее детское приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет малышу в игровой форме изучать алфавит...
Учим и играем. Польский free 7.2
Учим и играем. Польский free - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое...
Отзывы о программе Билеты ПДД
Admin
Отзывов о программе Билеты ПДД 12.8 пока нет, можете добавить...