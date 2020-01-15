RS NTFS Recovery - инструмент для восстановления структуры NTFS-диска после форматирования, случайно удаленных разделов жесткого диска и поврежденных данных на носителях информации с сохранением файловой структуры. В этой программе реализован алгоритм глубокого анализа данных, что позволяет найти и восстановить даже сильно поврежденные файлы и целые разделы. Даже если диск был переписан несколько раз, то с RS NTFS Recovery все равно есть вероятность "вернуть к жизни" нужную информацию.

RS NTFS Recovery имеет отличный интуитивно понятный интерфейс, позволяющий начать восстановление без лишнего изучения доступного функционала приложения. Для большего удобства программа оснащена пошаговым мастером, который подскажет необходимые действия на каждом этапе восстановления: укажите поврежденный диск, запустите сканирование, среди найденных результатов выделите нужные файлы (доступен предварительный просмотр) и определитесь с местом сохранения (жесткий диск, CD/DVD-диск, iso-образ, выгрузить по FTP). Вот собственно говоря и все.

Основные возможности RS NTFS Recovery: