RS NTFS Recovery - инструмент для восстановления структуры NTFS-диска после форматирования, случайно удаленных разделов жесткого диска и поврежденных данных на носителях информации с сохранением файловой структуры. В этой программе реализован алгоритм глубокого анализа данных, что позволяет найти и восстановить даже сильно поврежденные файлы и целые разделы. Даже если диск был переписан несколько раз, то с RS NTFS Recovery все равно есть вероятность "вернуть к жизни" нужную информацию.
RS NTFS Recovery имеет отличный интуитивно понятный интерфейс, позволяющий начать восстановление без лишнего изучения доступного функционала приложения. Для большего удобства программа оснащена пошаговым мастером, который подскажет необходимые действия на каждом этапе восстановления: укажите поврежденный диск, запустите сканирование, среди найденных результатов выделите нужные файлы (доступен предварительный просмотр) и определитесь с местом сохранения (жесткий диск, CD/DVD-диск, iso-образ, выгрузить по FTP). Вот собственно говоря и все.
Основные возможности RS NTFS Recovery:
Восстановление данных с любых типов жестких дисков, USB-флешек и других носителей, отформатированных в NTFS.
Полное восстановление работы системы после системного или аппаратного сбоя, вирусной атаки, форматирования или удаления без корзины и т.п.
Реконструкция разделов диска даже с высокой степенью повреждения, возвращение работоспособности недоступным дискам.
Возможность быстрого восстановления необходимых файлов.
Hetman Partition Recovery - мощный инструмент с помощью которого можно легко восстановить испорченные диски или удаленные файлы и папки. Поддерживает файловые
Отзывы о программе RS NTFS Recovery
Алексей про RS NTFS Recovery 2.5 [05-08-2016]
Программа полностью платная. Полетел жесткий диск на 2 ТБ. Программа три дня искала файлы. И даже кажется все нашла. После нажатия кнопки сохранить информацию на новый жесткий диск, появилось сообщение о покупки программы. Заплатил 1999 руб и активировал прогу. В итоге на новый диск сохранились пустые ярлыки (названия) файлов. В общем я, что то не понял, меня "надули" или так должно быть? 3 | 3 | Ответить
AHDPIOXA про RS NTFS Recovery 2.3 [21-10-2015]
А где гарантии что после покупки эта прога восстановит разделы и структуру на полудохлом винте? То есть винт у которого более тысячи бэд блоков... 2 | 11 | Ответить