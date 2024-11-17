Talking Clock - виджет для рабочего стола, который представляет собой компактные часы с будильником и функцией голосового оповещения о текущем времени. Согласитесь, все время следить за часами не всегда удобно, а если смотрите интересный фильм или Вас захватил сюжет игры, то можно и вовсе пропустить нужное время. Talking Clock решает эту проблему, информируя о текущей дате, дне недели и времени вплоть до секунд.

Виджет полностью настраиваемый: меняется его визуальный размер и внешняя расцветка, формат вывода времени (12 или 24 часа), скорость воспроизведения и тональность голоса, количество отображаемой информации и др. Чтобы услышать текущее время нужно нажать на значок динамика на виджете. Кроме того, в настройках можно указать периодическое звуковое оповещение с заданным интервалом времени - каждые 15 минут, 30 минут или час.

В довершение ко всему есть опция для установки ежедневного, еженедельного или одноразового будильника. При Вы можете прописать любой произвольный текст, и он будет воспроизведен в речь при наступлении указанной даты и времени.

В общем, Talking Clock достаточно интересный виджет, который сделает рабочий стол более стильным, а также повысит Вашу организованность, своевременно оповещая о заданных событиях.