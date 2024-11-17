Talking Clock для Windows

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Оценка: 3.56/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Часы, будильники
Загрузок (сегодня/всего):2 / 3 249 | Статистика
Размер:182 Кб
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Talking Clock - виджет для рабочего стола, который представляет собой компактные часы с будильником и функцией голосового оповещения о текущем времени. Согласитесь, все время следить за часами не всегда удобно, а если смотрите интересный фильм или Вас захватил сюжет игры, то можно и вовсе пропустить нужное время. Talking Clock решает эту проблему, информируя о текущей дате, дне недели и времени вплоть до секунд.

Виджет полностью настраиваемый: меняется его визуальный размер и внешняя расцветка, формат вывода времени (12 или 24 часа), скорость воспроизведения и тональность голоса, количество отображаемой информации и др. Чтобы услышать текущее время нужно нажать на значок динамика на виджете. Кроме того, в настройках можно указать периодическое звуковое оповещение с заданным интервалом времени - каждые 15 минут, 30 минут или час.

В довершение ко всему есть опция для установки ежедневного, еженедельного или одноразового будильника. При Вы можете прописать любой произвольный текст, и он будет воспроизведен в речь при наступлении указанной даты и времени.

В общем, Talking Clock достаточно интересный виджет, который сделает рабочий стол более стильным, а также повысит Вашу организованность, своевременно оповещая о заданных событиях.

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Отзывы о программе Talking Clock

Владимир про Talking Clock 2.8 [31-10-2020]

А можно не отзыв, а вопрос?
Здравствуйте.
Пожалуйста, посоветуйте ЧАСЫ
1. Исключительно ОНЛАЙН - чтобы без интернета вообще НЕ ОТОБРАЖАЛИСЬ или изображение специально выделялось (красным, мигающим и т. п.)
2. Простейшие по оформлению (или с видом, настраиваемым под простейшие) - маленькие, цифровые, закрепляемые В ЛЮБОМ УГЛУ ПОВЕРХ ВСЕХ ОКОН, даже плейера (который сам "поверх") и даже иконок рабочего стола.
3. Ну и чтобы установились (Win7) без рекламы, глюков и вирусов:)
СПАСИБО!
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