Ретро Камера для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|AppsForIG
|Категории:
|Фото - Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 399 | Статистика
|Размер:
|80.9 Мб
|СКАЧАТЬ
Ретро Камера - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно буквально преобразить ваши фотографии. Программа позволяет накладывать на изображения разнообразные фильтры и применять фотоэффекты, превращая фото в ретро шедевры.
Основные возможности Ретро Камера:
- Более 40 фильтров и фото эффектов.
- Наличие таймера.
- Режим вспышки
- Возможность делать фото как с помощью лицевой камеры, так и фронтальной.
- Возможность выбера изображения из Галереи.
- Возможность поделиться готовым результатом с друзьями в Facebook, Instagram, Twitter и т.д.
Классное мобильное приложение для Android, которое позволяет изменять лица на фото и видео,...
Camera MX – новые фильтры и эффекты для вашей камеры. Приложение также предлагает расширение...
Instagram – расскажите о себе с помощью фотографий и узнайте, что происходит не только вокруг...
Простой, и то же время невероятно функциональный фоторедактор для Android, в основе которого...
Приложение по нейрообработке видео и фотографий для мобильных смарфтонов и планшетов на...
Классная программа для Android-устройств, которая с помощью технологий искусственного...
Отзывы о программе Ретро Камера
Admin
Отзывов о программе Ретро Камера 4.4.0 пока нет, можете добавить...