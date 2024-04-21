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Ретро Камера для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Фото - Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 399 | Статистика
Размер:80.9 Мб
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Ретро Камера - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, благодаря которому можно буквально преобразить ваши фотографии. Программа позволяет накладывать на изображения  разнообразные фильтры и применять фотоэффекты, превращая фото в ретро шедевры.

Основные возможности Ретро Камера:

  • Более 40 фильтров и фото эффектов.
  • Наличие таймера.
  • Режим вспышки
  • Возможность делать фото как с помощью лицевой камеры, так и фронтальной.
  • Возможность выбера изображения из Галереи.
  • Возможность поделиться готовым результатом с друзьями в Facebook, Instagram, Twitter и т.д.
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