Atrise Lutcurve для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 1500 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|4.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Atrise Software
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 239 | Статистика
|Размер:
|968 Кб
Atrise Lutcurve - программа для калибровки экрана дисплея компьютера или ноутбука. Это приложение поможет настроить основные параметры монитора без электронного калибратора или использования других внешних устройств. Точность калибровки здесь достигается за счет использования чувствительности глаз к оттенкам серого цвета, а все вычисления основаны на научной работе А. Робертса «Измерение передаточной характеристики дисплея (гамма)».
Неоткалиброванный дисплей имеет ряд недостатков, таких как неточное представление цветов и оттенков, потеря деталей на светлых и темных участках, неверные значения яркости и гаммы, некрасивый вид web-страниц, усталость глаз при работе за ПК и другое. Поэтому, если Вы проводите много времени за компьютером, обрабатываете видео и фотографии, являетесь программистом или web-дизайнером, то Вам просто необходим качественно откалиброванный дисплей.
Atrise Lutcurve не имеет ограничений по точкам, позволяя откорректировать любые нелинейности мониторов, которые бывают на LCD матрицах. Само качество калибровки зависит только от Вашей аккуратности и может быть очень близким к аппаратной калибровке или даже превосходить ее.
Из других особенностей стоит выделить поддержку мультидисплейных ПК, простую пошаговую настройку, управление мышкой и др. На все про все у Вас уйдет не более 15 минут. Оценить полученные результаты можно по эталонному изображению высокого качества, которое включено в программу.
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Отзывы о программе Atrise Lutcurve
Alex про Atrise Lutcurve 2.5.0 [02-08-2016]
Бесполезный мусор, такого софа полно везде. На самом деле портит изображение и не удаляется. Это вирус.
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