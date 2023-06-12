Atrise Lutcurve - программа для калибровки экрана дисплея компьютера или ноутбука. Это приложение поможет настроить основные параметры монитора без электронного калибратора или использования других внешних устройств. Точность калибровки здесь достигается за счет использования чувствительности глаз к оттенкам серого цвета, а все вычисления основаны на научной работе А. Робертса «Измерение передаточной характеристики дисплея (гамма)».

Неоткалиброванный дисплей имеет ряд недостатков, таких как неточное представление цветов и оттенков, потеря деталей на светлых и темных участках, неверные значения яркости и гаммы, некрасивый вид web-страниц, усталость глаз при работе за ПК и другое. Поэтому, если Вы проводите много времени за компьютером, обрабатываете видео и фотографии, являетесь программистом или web-дизайнером, то Вам просто необходим качественно откалиброванный дисплей.

Atrise Lutcurve не имеет ограничений по точкам, позволяя откорректировать любые нелинейности мониторов, которые бывают на LCD матрицах. Само качество калибровки зависит только от Вашей аккуратности и может быть очень близким к аппаратной калибровке или даже превосходить ее.

Из других особенностей стоит выделить поддержку мультидисплейных ПК, простую пошаговую настройку, управление мышкой и др. На все про все у Вас уйдет не более 15 минут. Оценить полученные результаты можно по эталонному изображению высокого качества, которое включено в программу.