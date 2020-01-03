Simple VHD manager для Windows

Simple VHD manager 1.4

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Описание Simple VHD manager 1.4Описание   Скачать Simple VHD manager 1.4СКАЧАТЬ (1,46 Мб) Скриншоты Simple VHD manager 1.4Скриншоты (3)   Статистика Simple VHD manager 1.4Статистика   Отзывы о Simple VHD manager 1.4Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Simple VHD manager - удобная оболочка для управления образами жёстких дисков из единого интерфейса. В настоящее время уже многие пользователи оценили преимущества виртуальных дисков, которые и ускоряют обработку данных и позволяют тестировать отдельные приложения, и хранить секретные данные в недоступности от любопытных глаз и многое другое. Если у Вас 1 или 2 таких диска, то проблем с их настройкой Вы не ощущаете. Но если их много, то для упрощения управления всеми такими образами Вам как раз и поможет эта утилита.

Программа работает с самыми популярными форматами образов жестких дисков .vhd и .vhdx, а также и оптических дисков .iso. Тут Вы сможете быстро подключать и отключать нужные диски, при необходимости помещать их в автозагрузку или загрузочное меню с присвоением нужного имени, менять метку (букву) подключенного образа и другое. Для тех, кому необходимо, реализована возможность работы из командной строки.

В довершение стоит отметить, что эта программа полностью портативна, а потому может использоваться на любом ПК без дополнительной установки. В целом, все достаточно просто и удобно - управляйте своими виртуальными дисками комфортно и быстро с помощью Simple VHD manager.

Что нового в Simple VHD manager 1.4?
  • Добавлена версия для 64-битных ОС
  • Исправлены ошибки
     
Simple VHD manager
Simple VHD manager
Simple VHD manager
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 520
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты - другое
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Отзывы о программе Simple VHD manager

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