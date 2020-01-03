Simple VHD manager - удобная оболочка для управления образами жёстких дисков из единого интерфейса. В настоящее время уже многие пользователи оценили преимущества виртуальных дисков, которые и ускоряют обработку данных и позволяют тестировать отдельные приложения, и хранить секретные данные в недоступности от любопытных глаз и многое другое. Если у Вас 1 или 2 таких диска, то проблем с их настройкой Вы не ощущаете. Но если их много, то для упрощения управления всеми такими образами Вам как раз и поможет эта утилита.

Программа работает с самыми популярными форматами образов жестких дисков .vhd и .vhdx, а также и оптических дисков .iso. Тут Вы сможете быстро подключать и отключать нужные диски, при необходимости помещать их в автозагрузку или загрузочное меню с присвоением нужного имени, менять метку (букву) подключенного образа и другое. Для тех, кому необходимо, реализована возможность работы из командной строки.

В довершение стоит отметить, что эта программа полностью портативна, а потому может использоваться на любом ПК без дополнительной установки. В целом, все достаточно просто и удобно - управляйте своими виртуальными дисками комфортно и быстро с помощью Simple VHD manager.