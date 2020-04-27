NeuroNation для Android

NeuroNation 3.4.32 для Android

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Описание NeuroNation 3.4.32 для AndroidОписание   Скачать NeuroNation 3.4.32 для AndroidСКАЧАТЬ (78,32 Мб) Скриншоты NeuroNation 3.4.32 для AndroidСкриншоты (19)   Статистика NeuroNation 3.4.32 для AndroidСтатистика   Отзывы о NeuroNation 3.4.32 для AndroidОтзывы (1)  
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4.20 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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NeuroNation - приложение для улучшения работы мозга путем тренировки памяти, повышения концентрации и развития логического мышления. Перед началом занятий вам будет предложено пройти небольшое тестирование, чтобы оценить текущие способности. Для этого предусмотрено три задания на время:

  • оценка зрительной памяти,
  • оценка концентрации,
  • оценка логического мышления.

На основе этого будет предложена индивидуальная программа развития ваших умственных способностей.

Эффективность NeuroNation была доказана в ходе многих научных исследований: все упражнения разработаны в сотрудничестве со всемирно известными нейробиологами и основаны на самых передовых научных разработках. Приложение постоянно корректирует задания с учетом ваших результатов и ставит новые сложные, но решаемые тесты. Всего предлагается более 60 упражнений для общей тренировки мозга и 9 персонализированных курсов для тренировки различных его функций.

Стоит отметить подачу информации в нескучной игровой форме, что делает использование программы еще более привлекательным, интересным и нешаблонным.

Если регулярно заниматься тренировкой мозга с NeuroNation, то уже через некоторое время вы заметите как улучшилась его работа и насколько вы стали более организованы и собраны.

NeuroNation
NeuroNation
NeuroNation
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 808
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Тесты, проверка знаний
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Отзывы о программе NeuroNation

Фёдор про NeuroNation 2.2.20 для Android [25-10-2015]

Отличное приложение!
За несколько дней уже чувствую прирост по всем показателям. .)
Советую.
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