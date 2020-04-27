NeuroNation - приложение для улучшения работы мозга путем тренировки памяти, повышения концентрации и развития логического мышления. Перед началом занятий вам будет предложено пройти небольшое тестирование, чтобы оценить текущие способности. Для этого предусмотрено три задания на время:

оценка зрительной памяти,

оценка концентрации,

оценка логического мышления.

На основе этого будет предложена индивидуальная программа развития ваших умственных способностей.

Эффективность NeuroNation была доказана в ходе многих научных исследований: все упражнения разработаны в сотрудничестве со всемирно известными нейробиологами и основаны на самых передовых научных разработках. Приложение постоянно корректирует задания с учетом ваших результатов и ставит новые сложные, но решаемые тесты. Всего предлагается более 60 упражнений для общей тренировки мозга и 9 персонализированных курсов для тренировки различных его функций.

Стоит отметить подачу информации в нескучной игровой форме, что делает использование программы еще более привлекательным, интересным и нешаблонным.

Если регулярно заниматься тренировкой мозга с NeuroNation, то уже через некоторое время вы заметите как улучшилась его работа и насколько вы стали более организованы и собраны.