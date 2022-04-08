Active Disk Editor для Windows

Описание
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Оценка: 4.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):2 / 6 318 | Статистика
Размер:23,46 Мб
Active Disk Editor скриншот № 1
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Active@ Disk Editor - бесплатная программа для просмотра и редактирования секторов физических дисков, разделов и содержания файлов любого типа. Позволяет просматривать все необходимые данные, включая содержимое загрузочных секторов.

Можно использовать для анализа: жестких дисков, usb-дисков, разделов диска. Отображает информацию в двоичном и текстовом режимах одновременно. Позволяет редактировать данные в Hex, ASCII и Unicode панелях, просматривать записи MFT. Имеет удобный и понятный пользовательский интерфейс.

Особенности Disk Editor:

  • Редактирование данных на уровне файловых таблиц и секторов жёсткого диска
  • Позволяет редактировать любые, даже зашифрованные данные
  • Позволяет отменять все сделанные изменения
  • Позволяет работать со всеми файловыми системами
  • Возможность быстро переключаться между областями жёсткого диска или раздела
  • При редактировании данных они будут синхронизированы между видами (Hex, ASCII, Unicode) после каждого изменения
  • Встроенный поиск
  • Поддержка командной строки
  • Поддерживает автоматически выбираемые шаблоны
  • Низкие системные требования
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