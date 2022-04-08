Active Disk Editor для Windows
|Оценка:
|4.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 6 318 | Статистика
|Размер:
|23,46 Мб
Active@ Disk Editor - бесплатная программа для просмотра и редактирования секторов физических дисков, разделов и содержания файлов любого типа. Позволяет просматривать все необходимые данные, включая содержимое загрузочных секторов.
Можно использовать для анализа: жестких дисков, usb-дисков, разделов диска. Отображает информацию в двоичном и текстовом режимах одновременно. Позволяет редактировать данные в Hex, ASCII и Unicode панелях, просматривать записи MFT. Имеет удобный и понятный пользовательский интерфейс.
Особенности Disk Editor:
- Редактирование данных на уровне файловых таблиц и секторов жёсткого диска
- Позволяет редактировать любые, даже зашифрованные данные
- Позволяет отменять все сделанные изменения
- Позволяет работать со всеми файловыми системами
- Возможность быстро переключаться между областями жёсткого диска или раздела
- При редактировании данных они будут синхронизированы между видами (Hex, ASCII, Unicode) после каждого изменения
- Встроенный поиск
- Поддержка командной строки
- Поддерживает автоматически выбираемые шаблоны
- Низкие системные требования
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