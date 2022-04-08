Active@ Disk Editor - бесплатная программа для просмотра и редактирования секторов физических дисков, разделов и содержания файлов любого типа. Позволяет просматривать все необходимые данные, включая содержимое загрузочных секторов.

Можно использовать для анализа: жестких дисков, usb-дисков, разделов диска. Отображает информацию в двоичном и текстовом режимах одновременно. Позволяет редактировать данные в Hex, ASCII и Unicode панелях, просматривать записи MFT. Имеет удобный и понятный пользовательский интерфейс.

Особенности Disk Editor: