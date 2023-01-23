DNS Angel для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Sordum
|Категории:
|Контроль доступа - DNS серверы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 724 | Статистика
|Размер:
|1,17 Мб
DNS Angel - небольшая бесплатная программка для защиты ПК от вредоносных загрузок и веб-сайтов, а также контроля посещаемых веб-ресурсов вашими детьми и блокировки нежелательного контента. Блокирует вредоносные, фишинговые и нежелательные веб-сайтов с помощью безопасных DNS.
Блокировка фишинговых сайтов, веб-ресурсов с порнографическим, нежелательным и вредоносным содержанием происходит автоматически (без установки дополнительного программного обеспечения).
Для подключения безопасного DNS просто нажмите на кнопку одного из выбранных сервиcов:
- Norton ConnectSafe 1 (Безопасность + блокировка порнографии);
- Norton ConnectSafe 2 (Безопасность + блокировка порнографии и несемейного контента);
- Яндекс.DNS (Фильтрация опасных сайтов и сайтов для взрослых);
- Open DNS Family.
Особенности DNS Angel:
- блокировка нежелательных веб-страниц;
- восстановление первоначальных значений - Restore DNS.
Не требует установки, достаточно распаковать архив в указанную папку и запустить приложение. Может быть запущен с внешних носителей данных.
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Отзывы о программе DNS Angel
Дмитрий про DNS Angel 1.6 [26-01-2020]
Отличная программа, хорошо делает своё дело.
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(ерж про DNS Angel 1.4 [29-09-2015]
Пользовался ей до тех пор пока не заменил им DNS Jumper в которой есть ещё проверка быстрых DNS из списка заданных в программе.
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