DNS Angel для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Контроль доступа - DNS серверы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 724 | Статистика
Размер:1,17 Мб
DNS Angel скриншот № 1
DNS Angel скриншот № 2

DNS Angel - небольшая бесплатная программка для защиты ПК от вредоносных загрузок и веб-сайтов, а также контроля посещаемых веб-ресурсов вашими детьми и блокировки нежелательного контента. Блокирует вредоносные, фишинговые и нежелательные веб-сайтов с помощью безопасных DNS.

Блокировка фишинговых сайтов, веб-ресурсов с порнографическим, нежелательным и вредоносным содержанием происходит автоматически (без установки дополнительного программного обеспечения).

Для подключения безопасного DNS просто нажмите на кнопку одного из выбранных сервиcов:

  • Norton ConnectSafe 1 (Безопасность + блокировка порнографии);
  • Norton ConnectSafe 2 (Безопасность + блокировка порнографии и несемейного контента);
  • Яндекс.DNS (Фильтрация опасных сайтов и сайтов для взрослых);
  • Open DNS Family.

Особенности DNS Angel:

  • блокировка нежелательных веб-страниц;
  • восстановление первоначальных значений  - Restore DNS.

Не требует установки, достаточно распаковать архив в указанную папку и запустить приложение. Может быть запущен с внешних носителей данных.

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Отзывы о программе DNS Angel

Дмитрий про DNS Angel 1.6 [26-01-2020]

Отличная программа, хорошо делает своё дело.
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(ерж про DNS Angel 1.4 [29-09-2015]

Пользовался ей до тех пор пока не заменил им DNS Jumper в которой есть ещё проверка быстрых DNS из списка заданных в программе.
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