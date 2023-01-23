DNS Angel - небольшая бесплатная программка для защиты ПК от вредоносных загрузок и веб-сайтов, а также контроля посещаемых веб-ресурсов вашими детьми и блокировки нежелательного контента. Блокирует вредоносные, фишинговые и нежелательные веб-сайтов с помощью безопасных DNS.

Блокировка фишинговых сайтов, веб-ресурсов с порнографическим, нежелательным и вредоносным содержанием происходит автоматически (без установки дополнительного программного обеспечения).

Для подключения безопасного DNS просто нажмите на кнопку одного из выбранных сервиcов:

Norton ConnectSafe 1 (Безопасность + блокировка порнографии);

Norton ConnectSafe 2 (Безопасность + блокировка порнографии и несемейного контента);

Яндекс.DNS (Фильтрация опасных сайтов и сайтов для взрослых);

Open DNS Family.

Особенности DNS Angel:

блокировка нежелательных веб-страниц;

восстановление первоначальных значений - Restore DNS.

Не требует установки, достаточно распаковать архив в указанную папку и запустить приложение. Может быть запущен с внешних носителей данных.