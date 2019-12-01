O&O MediaRecovery - инструмент для восстановления случайно или преднамеренно удаленных фотографий, видеороликов и музыкальных композиций, в том числе и тех, которые стерты с диска минуя Корзину.

Программа очень быстро сканирует выбранный раздел, на котором предположительно были файлы, и находит все остаточные элементы, по которым возможно восстановление медиаданных. Удобно, что перед восстановлением изображений доступен их предварительный просмотр - это позволяет реанимировать именно тот файл, который требуется.

O&O MediaRecovery способен распознать и восстановить более 80 типов файлов графических, видео и аудио форматов. Кроме того, поддерживаются не только жесткие диски компьютера, но также и съемные диски, карты памяти, USB-накопители, карты памяти CompactFlash и цифровые камеры.

Работать с программой очень просто и легко благодаря пошаговому интерфейсу, где на каждом этапе Вы получите подсказки для выбора правильных действий. Таким образом, если по каким-либо причинам медиафайлы на ПК были повреждены, удалены или утеряны, то с помощью O&O MediaRecovery у Вас появится шанс восстановить ценную информацию в несколько простых кликов мышки.