O&O MediaRecovery для Windows

O&O MediaRecovery 14.0.17

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Описание O&O MediaRecovery 14.0.17Описание   Скачать O&O MediaRecovery 14.0.17СКАЧАТЬ (10,99 Мб) Скриншоты O&O MediaRecovery 14.0.17Скриншоты (4)   Статистика O&O MediaRecovery 14.0.17Статистика   Отзывы о O&O MediaRecovery 14.0.17Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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O&O MediaRecovery - инструмент для восстановления случайно или преднамеренно удаленных фотографий, видеороликов и музыкальных композиций, в том числе и тех, которые стерты с диска минуя Корзину.

Программа очень быстро сканирует выбранный раздел, на котором предположительно были файлы, и находит все остаточные элементы, по которым возможно восстановление медиаданных. Удобно, что перед восстановлением изображений доступен их предварительный просмотр - это позволяет реанимировать именно тот файл, который требуется.

O&O MediaRecovery способен распознать и восстановить более 80 типов файлов графических, видео и аудио форматов. Кроме того, поддерживаются не только жесткие диски компьютера, но также и съемные диски, карты памяти, USB-накопители, карты памяти CompactFlash и цифровые камеры.

Работать с программой очень просто и легко благодаря пошаговому интерфейсу, где на каждом этапе Вы получите подсказки для выбора правильных действий. Таким образом, если по каким-либо причинам медиафайлы на ПК были повреждены, удалены или утеряны, то с помощью O&O MediaRecovery у Вас появится шанс восстановить ценную информацию в несколько простых кликов мышки.

O&O MediaRecovery
O&O MediaRecovery
O&O MediaRecovery
O&O MediaRecovery
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $44.95
Ограничение в работе программыне восстанавливаются файлы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 934
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных
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Отзывы о программе O&O MediaRecovery

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