ATTO Disk Benchmark для Windows

ATTO Disk Benchmark 4.00

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ATTO Disk Benchmark 4.00Описание   Скачать ATTO Disk Benchmark 4.00СКАЧАТЬ (2,69 Мб) Скриншоты ATTO Disk Benchmark 4.00Скриншоты (1)   Статистика ATTO Disk Benchmark 4.00Статистика   Отзывы о ATTO Disk Benchmark 4.00Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ATTO Disk Benchmark - мощная бесплатная утилита для тестирования производительности накопителей информации, в том числе жестких (HDD) и твердотельных (SSD) дисков, а также RAID-массивов и контроллеров памяти. Эта программа проверяет носитель информации, вычисляя скорость записи и чтения данных на блоках разных размеров - от 512B до 64Мб.

Работать с приложением достаточно просто. В принципе, все настройки уже установлены на самые оптимальные показатели, но Вы можете выставить требуемые параметры самостоятельно: укажите нужный диск, выберите размеры блоков и общую длину файлов (от 64Кб до 32Гб) и нажмите "Start".

После завершения тестирования Вы получите графическую картинку скорости чтения и записи данных (в Мб/с), что позволит оценить производительность Вашего диска и принять решение о его дальнейшем использовании. Все результаты можно сохранить в файл или отправить на печать.

В довершение стоит заметить, что ATTO Disk Benchmark является портативной программой (не требует установки в систему), а значит может использоваться Вами в любое удобное время на любом ПК, запускаясь, например, с флешки.

Что нового в ATTO Disk Benchmark 4.00?
  • Переработан интерфейс.
ATTO Disk Benchmark
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 706
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

CrystalDiskInfo 8.1.0

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые поддерживают технологию S.M.A.R.T. Производит подробную диагностику и

HDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных производителей (с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire) и Flash

Acronis Disk Director 12.0.0.96

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в себя набор основных операций: от создания и разбиения томов и

Victoria 4.47

Victoria - неофициальная версия популярной программы Victoria 4.68b, которая тестирует оборудование непосредственно через порты, на самом низком уровне

AOMEI Partition Assistant Standard Edition 8.2

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере

HP USB Disk Storage Format Tool 2.2.3

HP USB Disk Storage Format Tool - небольшая утилита для форматирования и создания загрузочного USB-диска. Поддерживает форматы NTFS, FAT, FAT32. Помогает обновить и

скачать Adguard

Отзывы о программе ATTO Disk Benchmark

Admin

Отзывов о программе ATTO Disk Benchmark 4.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 