ATTO Disk Benchmark - мощная бесплатная утилита для тестирования производительности накопителей информации, в том числе жестких (HDD) и твердотельных (SSD) дисков, а также RAID-массивов и контроллеров памяти. Эта программа проверяет носитель информации, вычисляя скорость записи и чтения данных на блоках разных размеров - от 512B до 64Мб.

Работать с приложением достаточно просто. В принципе, все настройки уже установлены на самые оптимальные показатели, но Вы можете выставить требуемые параметры самостоятельно: укажите нужный диск, выберите размеры блоков и общую длину файлов (от 64Кб до 32Гб) и нажмите "Start".

После завершения тестирования Вы получите графическую картинку скорости чтения и записи данных (в Мб/с), что позволит оценить производительность Вашего диска и принять решение о его дальнейшем использовании. Все результаты можно сохранить в файл или отправить на печать.

В довершение стоит заметить, что ATTO Disk Benchmark является портативной программой (не требует установки в систему), а значит может использоваться Вами в любое удобное время на любом ПК, запускаясь, например, с флешки.