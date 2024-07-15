Pic Collage - приложение для создания коллажей из фотографий и изображений прямо на Вашем Android-устройстве. Эта программа позволяет превратить простые картинки и кадры в настоящие открытки с забавными надписями, наклейками, видеороликами и т.д.

Выбирайте одну из множества схем шаблонов коллажа, добавляйте свои фотографии, определяйтесь с фоном, наносите водяные знаки, используйте смешные стикеры и делитесь готовой работой с друзьями по электронной почте или в социальных сетях.

Основные возможности Pic Collage: