Pic Collage для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.3.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 815 | Статистика
Размер:70.86 Мб
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Pic Collage скриншот № 1
Pic Collage скриншот № 2
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Pic Collage скриншот № 4

Pic Collage - приложение для создания коллажей из фотографий и изображений прямо на Вашем Android-устройстве. Эта программа позволяет превратить простые картинки и кадры в настоящие открытки с забавными надписями, наклейками, видеороликами и т.д.

Выбирайте одну из множества схем шаблонов коллажа, добавляйте свои фотографии, определяйтесь с фоном, наносите водяные знаки, используйте смешные стикеры и делитесь готовой работой с друзьями по электронной почте или в социальных сетях.

Основные возможности Pic Collage:

  • Импорт фотографий из Галереи, а также Facebook и др. сетей,
  • Добавление изображений из интернета,
  • Импорт любимых видео из YouTube,
  • Управление жестами для вращения, изменения размера или удаления кадра,
  • Возможность редактирования изображения с помощью с Aviary: добавление эффектов, обрезка границ, цветовая коррекция и т.д.,
  • Огромный выбор фонов и наклеек на любой вкус.
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