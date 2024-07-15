Pic Collage для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.3.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cardinal Blue Software
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 815 | Статистика
|Размер:
|70.86 Мб
|СКАЧАТЬ
Pic Collage - приложение для создания коллажей из фотографий и изображений прямо на Вашем Android-устройстве. Эта программа позволяет превратить простые картинки и кадры в настоящие открытки с забавными надписями, наклейками, видеороликами и т.д.
Выбирайте одну из множества схем шаблонов коллажа, добавляйте свои фотографии, определяйтесь с фоном, наносите водяные знаки, используйте смешные стикеры и делитесь готовой работой с друзьями по электронной почте или в социальных сетях.
Основные возможности Pic Collage:
- Импорт фотографий из Галереи, а также Facebook и др. сетей,
- Добавление изображений из интернета,
- Импорт любимых видео из YouTube,
- Управление жестами для вращения, изменения размера или удаления кадра,
- Возможность редактирования изображения с помощью с Aviary: добавление эффектов, обрезка границ, цветовая коррекция и т.д.,
- Огромный выбор фонов и наклеек на любой вкус.
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