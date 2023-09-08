Duplicate Video Remover Free для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ManyProg
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 311 | Статистика
|Размер:
|20,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Duplicate Video Remover Free - инструмент для поиска и последующего удаления дубликатов видео файлов. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и др.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных видеороликов, клипов, фильмов и т.д. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени, при этом гарантии, что будут найдены все копии, нет абсолютно никакой.
В такой ситуации Вам поможет это приложение. Данный инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от задублированных видео файлов в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать копии, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликаты. Отметив ненужные видео, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".
Программа поддерживает работу с множеством видео форматов - .3gp, .mp4, .swf, .flv, .mkv, .mpeg, .mov, .avi, .wmv, .divx и многими другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.
Таким образом, с Duplicate Video Remover Free Вы избавитесь от дублирующихся видео файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.
- Разные улучшения.
- Исправлены ошибки.
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