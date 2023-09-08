Duplicate Video Remover Free - инструмент для поиска и последующего удаления дубликатов видео файлов. В процессе работы на ПК (копирование, скачивание, перемещение, добавление и др.) диски могут заполниться одинаковыми копиями разнообразных видеороликов, клипов, фильмов и т.д. Найти такие дубликаты в ручном режиме не так-то уж и просто, да и займет у Вас это много времени, при этом гарантии, что будут найдены все копии, нет абсолютно никакой.

В такой ситуации Вам поможет это приложение. Данный инструмент очень прост в настройке и управлении, позволяя избавиться от задублированных видео файлов в несколько простых действий. Сначала выберите диски или каталоги, где нужно искать копии, и запустите сканирование. Через некоторое время на вкладке результатов Вы увидите все дубликаты. Отметив ненужные видео, удалите их с помощью кнопки "Action-Remove".

Программа поддерживает работу с множеством видео форматов - .3gp, .mp4, .swf, .flv, .mkv, .mpeg, .mov, .avi, .wmv, .divx и многими другими, полный перечень которых указан в настройках. Если же Вы используете какой-то специфический формат, которого нет в списке, то есть возможность редактирования списка и добавления нужного Вам расширения файла.

Таким образом, с Duplicate Video Remover Free Вы избавитесь от дублирующихся видео файлов на своем ПК, сделав его чище и упорядоченнее, а также освободите дополнительное пространство, которое пригодится Вам для других целей.