Hot Virtual Keyboard - отличная виртуальная экранная клавиатура на любой вкус и внешний вид: от классической до совершенно футуристической. Теперь даже если у Вас нет рядом обычной клавиатуры, а стандартная от Windows не впечатляет, то это приложение позволит иметь на своем ПК удобную и функциональную раскладку, которая удовлетворит запросы самых взыскательных пользователей.

Виртуальная клавиатура содержит набор опций для быстрой, эргономичной и точной экранной печати. Примечательно, что этот инструмент поддерживает работу с сенсорными устройствами, что позволяет использовать по максимуму возможности сенсорного экрана Вашего гаджета - Tablet PC, UMPC, Panel PC, Car PC, Touchmonitor и др. Кроме того, это приложение значительно упрощает работу с текстом, делая ее быстрее и аккуратнее: после печати одного или двух символов появляется список слов, которые наиболее часто употребляются Вами.

В программу встроено более 70 различных видов экранных клавиатур. Но даже если Вы не нашли подходящую, то и это не проблема: можно отредактировать любую из доступных клавиатур или вообще создать свою собственную при помощью встроенного редактора - настройте цвет, шрифт, звук и прочие параметры. Стоит также отметить, что Hot Virtual Keyboard поддерживает все языки и клавиатурные раскладки, установленные в самой операционке Windows.

Основные возможности программы: