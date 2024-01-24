Не курю! - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое будет будет полезно пользователям решившим отказаться от табакокурения.

Программа позволяет просматривать статистическую информацию и пользе для организма за время отказа от сигарет, а также содержит полезные советы для тех, кто только собирается бросать и никак не решиться сделать первый шаг для полного отказа от этой вредной привычки.

С помощью приложения пользователь сможет наблюдать за:

временем, прошедшем с момента выкуривания последней сигареты.

количеством не выкуренных сигарет.

количеством сэкономленных денег.

количеством смолы и никотина не поступивших в организм.

сэкономленным временем.

количеством продленных лет жизни.

Помимо этого, в удобном графическом виде, вы можете узнать:

как улучшается состояние вашего здоровья.

информацию о пользе полученной за время отказа от курения.

советы бывшему курильщику.

Кроме этого приложение предлагает стильный виджет на рабочий стол Вашего мобильного устройства.