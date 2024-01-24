Не курю! для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.7.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|cirkasssian
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 638 | Статистика
|Размер:
|16,56 Мб
|СКАЧАТЬ
Не курю! - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое будет будет полезно пользователям решившим отказаться от табакокурения.
Программа позволяет просматривать статистическую информацию и пользе для организма за время отказа от сигарет, а также содержит полезные советы для тех, кто только собирается бросать и никак не решиться сделать первый шаг для полного отказа от этой вредной привычки.
С помощью приложения пользователь сможет наблюдать за:
- временем, прошедшем с момента выкуривания последней сигареты.
- количеством не выкуренных сигарет.
- количеством сэкономленных денег.
- количеством смолы и никотина не поступивших в организм.
- сэкономленным временем.
- количеством продленных лет жизни.
Помимо этого, в удобном графическом виде, вы можете узнать:
- как улучшается состояние вашего здоровья.
- информацию о пользе полученной за время отказа от курения.
- советы бывшему курильщику.
Кроме этого приложение предлагает стильный виджет на рабочий стол Вашего мобильного устройства.
Flo Женский Календарь Месячных 6.3.2
Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
Бесплатное Android-приложение для бега, фитнеса и других тренировок, с помощью которого можно...
Бесплатный счетчик шагов и калорий для Android, который отслеживает все детали вашей...
Доктор Комаровский - полезное приложение для любого родителя, благодаря которому можно...
Дневник тренировок и питания. Диета и фитнес 8.0
Приложение для пользователей, которые хотят накачать мышцы или избавиться от лишнего...
Отзывы о программе Не курю!
Admin
Отзывов о программе Не курю! 3.7.15 пока нет, можете добавить...