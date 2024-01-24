Не курю! для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 638 | Статистика
Размер:16,56 Мб
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Не курю! - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое будет будет полезно пользователям решившим отказаться от табакокурения.

Программа позволяет просматривать статистическую информацию и пользе для организма за время отказа от сигарет, а также содержит полезные советы для тех, кто только собирается бросать и никак не решиться сделать первый шаг для полного отказа от этой вредной привычки.

С помощью приложения пользователь сможет наблюдать за:

  • временем, прошедшем с момента выкуривания последней сигареты.
  • количеством не выкуренных сигарет.
  • количеством сэкономленных денег.
  • количеством смолы и никотина не поступивших в организм.
  • сэкономленным временем.
  • количеством продленных лет жизни.

Помимо этого, в удобном графическом виде, вы можете узнать:

  • как улучшается состояние вашего здоровья.
  • информацию о пользе полученной за время отказа от курения.
  • советы бывшему курильщику.

Кроме этого приложение предлагает стильный виджет на рабочий стол Вашего мобильного устройства.

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