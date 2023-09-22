EatFit для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.38 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Здоровье
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Размер:29,06 Мб
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EatFit - приложение, которое позволяет отслеживать свой прогресс в питании, контролировать потребление калорий, белков, жиров и углеводов, а также воды, чтобы достичь своих целей в области здорового питания и снижения веса.

Основные возможности приложения EatFit:

  • Распределение еды по весу: Вы добавляете продукты, а приложение автоматически рассчитывает оптимальное количество для вашего дневного рациона.
  • Отслеживание калорий: Узнайте, сколько калорий вы употребили и сколько осталось в течение дня.
  • БЖУ-трекер: Контролируйте белки, жиры и углеводы, чтобы обеспечить баланс в вашем питании.
  • Инструменты для подсчета калорий: Добавляйте продукты из истории, используйте поиск или сканируйте штрих-коды с помощью камеры вашего телефона.
  • Планировщик питания: Составьте дневной или недельный план питания, чтобы следовать своим целям.
  • Трекер воды: Не забывайте о важности употребления воды с уведомлениями и напоминаниями.
  • Отслеживание веса: Регистрируйте свой вес ежедневно и наблюдайте за изменениями на пути к своим целям.
  • Скопируйте план: Упрощайте отслеживание, копируя свой план из дня в день.
  • Собственные продукты и рецепты: Добавляйте свои продукты и рецепты для точного подсчета калорий.
  • Анализ питания и макросов: Изучайте свое питание и макроэлементы за любой период времени.
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