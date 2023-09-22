EatFit для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.38 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EatFit | Calorie Counter
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,06 Мб
|СКАЧАТЬ
EatFit - приложение, которое позволяет отслеживать свой прогресс в питании, контролировать потребление калорий, белков, жиров и углеводов, а также воды, чтобы достичь своих целей в области здорового питания и снижения веса.
Основные возможности приложения EatFit:
- Распределение еды по весу: Вы добавляете продукты, а приложение автоматически рассчитывает оптимальное количество для вашего дневного рациона.
- Отслеживание калорий: Узнайте, сколько калорий вы употребили и сколько осталось в течение дня.
- БЖУ-трекер: Контролируйте белки, жиры и углеводы, чтобы обеспечить баланс в вашем питании.
- Инструменты для подсчета калорий: Добавляйте продукты из истории, используйте поиск или сканируйте штрих-коды с помощью камеры вашего телефона.
- Планировщик питания: Составьте дневной или недельный план питания, чтобы следовать своим целям.
- Трекер воды: Не забывайте о важности употребления воды с уведомлениями и напоминаниями.
- Отслеживание веса: Регистрируйте свой вес ежедневно и наблюдайте за изменениями на пути к своим целям.
- Скопируйте план: Упрощайте отслеживание, копируя свой план из дня в день.
- Собственные продукты и рецепты: Добавляйте свои продукты и рецепты для точного подсчета калорий.
- Анализ питания и макросов: Изучайте свое питание и макроэлементы за любой период времени.
Мобильное Android-приложение от Huawei, помогающее отслеживать физическую активность на...
Облегченная версия программы Bluelight Filter для уменьшения усталости глаз от длительного...
Женский календарь месячных 1.2.24
Удобное Android-приложение, которое сообщит вам заранее о следующих менструациях или сообщит...
VOS: Wellbeing Plan & Journal 3.11.0
Приложение для Android, которое представляет помощника в области ментального здоровья,...
Счетчик Калорий – отслеживает вес пользователя, оценивает калорийность пищевых...
Мобильное Android-приложение, которое отслеживает ваши ежедневные передвижения на свежем...
Отзывы о программе EatFit
Admin
Отзывов о программе EatFit 1.6.38 пока нет, можете добавить...