AVL Pro Antivirus для Android

AVL Pro Antivirus 2.2.2 для Android

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Описание AVL Pro Antivirus 2.2.2 для AndroidОписание   Скачать AVL Pro Antivirus 2.2.2 для AndroidСКАЧАТЬ (12,36 Мб) Скриншоты AVL Pro Antivirus 2.2.2 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика AVL Pro Antivirus 2.2.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о AVL Pro Antivirus 2.2.2 для AndroidОтзывы (1)  
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AVL Pro Antivirus - мощное антивирусное решение для Android-устройств на основе собственного движка AVL, способное обеспечить эффективную защиту системы за счет глубокого анализа установленных приложений и имеющихся файлов. Антивирусный движок AVL получил много наград как один из самых качественных и надежных поисковых радаров нежелательного ПО на Вашем смартфоне или планшете, предоставляя пользователю все основные элементы управления безопасностью.

AVL Pro Antivirus имеет простой интерфейс с достаточно стильным графическим дизайном. При запуске антивируса перед Вами появится красивое окошко с кнопкой "Проверка", нажав на которую запустится полное сканирование гаджета. Если хотите проанализировать только отдельно выбранное приложение, то для этого используйте небольшую кнопочку "Анализ" в нижней части экрана. Тут можно выбирать как стороннее ПО, так и системное. После анализа доступен расширенный отчет о данном приложении: разработчик, подпись, время и место установки, наличие рекламных блоков и платежного терминала, основные компоненты и др.

Стоит отметить, что приложение имеет модульную структуру, что позволяет подключать дополнительный функционал через плагины и расширения. Это могут быть, например, диспетчер задач, сканер руткитов, очистка приложений и другие.

Основные возможности AVL Pro Antivirus:

  • Идентификация приложений по типу угрозы - вредоносное ПО (трояны, вымогатели, шпионы и др.) и сомнительное ПО (рекламные модули, подозрительные утилиты и т.д.).
  • Анализ приложений изнутри путем изучения самого apk-пакета, разбора DEX-binary и анализа Opcode-данных.
  • Модульная структура на основе системы плагинов.
Что нового в AVL Pro Antivirus 2.2.2 для Android?
  • Оптимизация.
AVL Pro Antivirus
AVL Pro Antivirus
AVL Pro Antivirus
AVL Pro Antivirus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 155
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе AVL Pro Antivirus

bagira про AVL Pro Antivirus 2.1.9 для Android [17-06-2016]

Без рекламы,неназойливый,но втихаря отправлял команды на подписку на короткий номер 8090/8191,а также благодаря ему гас экран.После удаления все чудеса исчезли.
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