AVL Pro Antivirus - мощное антивирусное решение для Android-устройств на основе собственного движка AVL, способное обеспечить эффективную защиту системы за счет глубокого анализа установленных приложений и имеющихся файлов. Антивирусный движок AVL получил много наград как один из самых качественных и надежных поисковых радаров нежелательного ПО на Вашем смартфоне или планшете, предоставляя пользователю все основные элементы управления безопасностью.

AVL Pro Antivirus имеет простой интерфейс с достаточно стильным графическим дизайном. При запуске антивируса перед Вами появится красивое окошко с кнопкой "Проверка", нажав на которую запустится полное сканирование гаджета. Если хотите проанализировать только отдельно выбранное приложение, то для этого используйте небольшую кнопочку "Анализ" в нижней части экрана. Тут можно выбирать как стороннее ПО, так и системное. После анализа доступен расширенный отчет о данном приложении: разработчик, подпись, время и место установки, наличие рекламных блоков и платежного терминала, основные компоненты и др.

Стоит отметить, что приложение имеет модульную структуру, что позволяет подключать дополнительный функционал через плагины и расширения. Это могут быть, например, диспетчер задач, сканер руткитов, очистка приложений и другие.

Основные возможности AVL Pro Antivirus: