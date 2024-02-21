IKARUS mobile.security - надежная антивирусная защита Вашего гаджета от вредоносных программ, которые могут подстерегать Вас в установленных приложениях и при ежедневном серфинге в интернете. Этот инструмент имеет несколько модулей для полноценной безопасности как системы, так и личной информации:

антивирус,

защита отслеживания,

web-фильтр (в платной версии),

защита от кражи (в платной версии),

фильтр текстовых сообщений (в платной версии).

Интерфейс приложения интуитивно понятен и выполнен в стильной оболочке. Вам нужно только запустить сканирование смартфона или планшета (полное или выборочное) и дождаться его окончания. При этом, если найдена какая-то угроза, то Вы будете об этом немедленно оповещены с предоставлением расширенной информации о вирусе.

IKARUS mobile.security находит все самые новейшие вредоносные элементы благодаря ежедневному обновлению базы вирусных сигнатур. Антивирус может быть настроен на автоматическое обновление по расписанию, благодаря чему Вам не придется постоянно помнить о необходимости проводить анализ гаджета - настройте планировщик и получайте своевременное обновление и качественную защиту.

В целом, приложение достаточно удобное антивирусное ПО, которое найдет и удалит вирусы, троянские и шпионские программы, рекламные модули и прочее вредоносное ПО без дополнительной нагрузки на аккумулятор или оперативную память гаджета.