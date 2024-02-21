IKARUS mobile security для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.33 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Антивирусы, Spyware
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 211 | Статистика
Размер:30,46 Мб
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IKARUS mobile.security - надежная антивирусная защита Вашего гаджета от вредоносных программ, которые могут подстерегать Вас в установленных приложениях и при ежедневном серфинге в интернете. Этот инструмент имеет несколько модулей для полноценной безопасности как системы, так и личной информации:

  • антивирус,
  • защита отслеживания,
  • web-фильтр (в платной версии),
  • защита от кражи (в платной версии),
  • фильтр текстовых сообщений (в платной версии).

Интерфейс приложения интуитивно понятен и выполнен в стильной оболочке. Вам нужно только запустить сканирование смартфона или планшета (полное или выборочное) и дождаться его окончания. При этом, если найдена какая-то угроза, то Вы будете об этом немедленно оповещены с предоставлением расширенной информации о вирусе.

IKARUS mobile.security находит все самые новейшие вредоносные элементы благодаря ежедневному обновлению базы вирусных сигнатур. Антивирус может быть настроен на автоматическое обновление по расписанию, благодаря чему Вам не придется постоянно помнить о необходимости проводить анализ гаджета - настройте планировщик и получайте своевременное обновление и качественную защиту.

В целом, приложение достаточно удобное антивирусное ПО, которое найдет и удалит вирусы, троянские и шпионские программы, рекламные модули и прочее вредоносное ПО без дополнительной нагрузки на аккумулятор или оперативную память гаджета.

Что нового в IKARUS mobile security 2.0.33?
  • Исправления и улучшения.
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