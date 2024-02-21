IKARUS mobile security для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.33 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|IKARUS Security Software
|Категория:
|Антивирусы, Spyware
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 211 | Статистика
|Размер:
|30,46 Мб
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IKARUS mobile.security - надежная антивирусная защита Вашего гаджета от вредоносных программ, которые могут подстерегать Вас в установленных приложениях и при ежедневном серфинге в интернете. Этот инструмент имеет несколько модулей для полноценной безопасности как системы, так и личной информации:
- антивирус,
- защита отслеживания,
- web-фильтр (в платной версии),
- защита от кражи (в платной версии),
- фильтр текстовых сообщений (в платной версии).
Интерфейс приложения интуитивно понятен и выполнен в стильной оболочке. Вам нужно только запустить сканирование смартфона или планшета (полное или выборочное) и дождаться его окончания. При этом, если найдена какая-то угроза, то Вы будете об этом немедленно оповещены с предоставлением расширенной информации о вирусе.
IKARUS mobile.security находит все самые новейшие вредоносные элементы благодаря ежедневному обновлению базы вирусных сигнатур. Антивирус может быть настроен на автоматическое обновление по расписанию, благодаря чему Вам не придется постоянно помнить о необходимости проводить анализ гаджета - настройте планировщик и получайте своевременное обновление и качественную защиту.
В целом, приложение достаточно удобное антивирусное ПО, которое найдет и удалит вирусы, троянские и шпионские программы, рекламные модули и прочее вредоносное ПО без дополнительной нагрузки на аккумулятор или оперативную память гаджета.
- Исправления и улучшения.
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