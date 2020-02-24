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Zentertain Photo Editor Pro для Android

Zentertain Photo Editor Pro 3.0.0 для Android

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Описание Zentertain Photo Editor Pro 3.0.0 для AndroidОписание   Скачать Zentertain Photo Editor Pro 3.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (17,94 Мб) Скриншоты Zentertain Photo Editor Pro 3.0.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Zentertain Photo Editor Pro 3.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Zentertain Photo Editor Pro 3.0.0 для AndroidОтзывы (1)  
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Zentertain Photo Editor Pro - мощный многофункциональный графический редактор для профессионального преобразования фотографий прямо на экране Вашего Android-устройства. Тут можно работать как с готовыми изображениями, так и сделать новое фото и сразу же приступить к его обработке.

Для редактирования картинок не нужно обладать какими-то специальными знаниями и делать специфические сложные манипуляции: все инструменты легко применяются/отменяются, а изменения сразу видны для оценки внесенных преобразований. Тут для Вас приготовлено множество готовых цветовых фильтров и эффектов, рамок и виньеток, стикеров и наклеек, можно обрезать фото, фокусироваться на определенной области, менять ориентацию (вращать), регулировать основные цветовые параметры (яркость, контраст, насыщенность, тепло, резкость), убирать эффект красных глаз, прописывать произвольный текст и многое другое.

Для тех, кто не хочет заморачиваться со всеми настройками, разработчики предусмотрели в Zentertain Photo Editor Pro автоматическое улучшение буквально в одно касание (раздел "Улучшить"). Готовую работу можно не только сохранить на своем гаджете, но сразу же поделиться ей с друзьями и близкими людьми через социальные сети, по электронной почте, SMS/MMS и т.д.

В целом, Zentertain Photo Editor Pro превратит Ваш смартфон или планшет в графическую мини-студию, позволяя удобно выполнять все необходимые опции редактирования изображений.

Zentertain Photo Editor Pro
Zentertain Photo Editor Pro
Zentertain Photo Editor Pro
Zentertain Photo Editor Pro
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 113
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото
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Отзывы о программе Zentertain Photo Editor Pro

Nemo про Zentertain Photo Editor Pro 2.53 для Android [03-02-2018]

Отличная программа, простой и понятный интерфейс, легко управляется, быстро работает, только реклама достает.
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