QEMU - программа с открытым исходным кодом для эмуляции на ПК большинство из существующих платформ. Содержит два режима эмуляции: полный (System-mode) и пользовательский (User-mode). В первом случае программа создает автономную виртуальную машину с собственной основной и периферийной системами. Во втором режиме эмуляции QEMU запускает на одном процессоре Linux процессы, скомпилированные для другого процессора.
Помимо эмуляции процессора, QEMU позволяет эмулировать все необходимые подсистемы, такие как сетевые адаптеры и видеокарты. Также есть возможность эмулировать более продвинутые вещи, такие как симметричные многопроцессорные системы (до 255 процессоров) и другие процессорные архитектуры, такие как АРМ или PowerPC.
Возможности QEMU:
Полноценная поддержка процессоров 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro, AMD64.
Частичная поддержка процессоров PowerPC, ARM, MIPS, SPARC, SPARC64, m68k.
Корректная работа с протоколом USB 3.0.
Возможность сетевых подключений в режиме эмуляции.
Адекватное воспроизведение звукового потока.
Масштабная визуализация программы и наличие интуитивного интерфейса.
Поддержка virtio-keyboard, virtio-mouse и virtio-tablet для эмуляции клавиатуры, мыши и планшета, а также сопутствующих вариантов устройств virtio-*-pci для шины PCI.
Поддержка virtio-input-host для прямого проброса событий ввода из хост-системы через virtio.
Поддержка virtio-vga с эмуляцией виртуального видеоадаптера.
Поддержка шифрованных образов qcow2 в qemu-io.
Поддержка горячего извлечения памяти (hot-unplug).
Поддержка плат xlnx-ep108, а также возможность работы с таблицами ACPI v5.1 при использовании виртуальной платы «virt» («-M virt»).
Поддержка сборки файлов .msi («make msi»).
Компиляции при помощи ICC и clang 3.5.
Представляет собой ПО с открытым исходным кодом, что значительно способствует ее активному развитию и появлению альтернативных версий.
QEMU обладает множеством скрытых функций, реализовать которые можно путем тонкой настройки. Некоторые возможности необходимо включать уже на стадии инсталляции.