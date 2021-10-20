Macrorit Disk Scanner для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Macrorit
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 19 338 | Статистика
|Размер:
|8,6 Мб
|СКАЧАТЬ
Macrorit Disk Scanner - инструмент для проверки жесткого диска и выявления на нем битых секторов. Такой тест полезен для оценки качества вашего винчестера, т.к. чем больше поврежденных секторов, тем больше вероятность того, что данные на диске могут потеряны.
Macrorit Disk Scanner позволяет протестировать жесткий диск, показывая хорошие и порченные сектора. Тем самым вы сможете принять решение о необходимости замены своего накопителя информации. Просто выберите диск и запустите сканирование. При необходимости можно указать определенный диапазон секторов, если интересует анализ какого-то конкретного промежутка.
Эта программа работает достаточно быстро и поддерживает работу практически со всеми типами накопителей данных от разных производителей - IDE, HDD, SSD, SCSI, FireWire, RAID, SD-карты и др.
В целом, Macrorit Disk Scanner может стать неплохой альтернативой стандартным методам Windows для тестирования жестких дисков, предлагая более удобный интерфейс, хорошую производительность и наглядное отображение данных.
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Отзывы о программе Macrorit Disk Scanner
Виктория про Macrorit Disk Scanner 4.1.0 [23-02-2017]
Плюс этой программы, что не надо создавать никакую загрузочную флэшку, запускать систему с неё. Просто запустил программу, проверил, есть проблемы - лечить, нет - отлично.
3 | 2 | Ответить
mimohodom про Macrorit Disk Scanner 3.0.0 [04-05-2016]
сканит и только, разница в том что ни фига не лечит.
таких прог прудь пруди, нафига делали мусорим инет фигней
всякой. Виктория была и будет ок прогой.
3 | 5 | Ответить
Антоха в ответ eclian про Macrorit Disk Scanner 3.9.8 [29-11-2016]
Виктория полозу приносит только закончил ею лечить диск помогла на 100 процентов еще послужит диск. Уже две системы переставил диск грузился под сто процентов отключил все что мог. Виктория помогла!
2 | 2 | Ответить
имярек в ответ eclian про Macrorit Disk Scanner 4.0.0 [17-02-2017]
в скорости работы. если надо быстро просканить весь диск под виндой - эта работает раз в 10 быстрее виктории. другое дело, что лечить не может...
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