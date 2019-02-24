Disk Partition Expert - инструмент для работы с разделами жесткого диска, позволяющий выполнить целый комплекс операций с винчестерм. Тут вы сможете разбить диск на отдельные разделы или изменить объем существующих, скопировать раздел, удалить раздел, изменить метку (букву) диска, установить атрибут активности, проверить диск на ошибки и битые сектора, конвертировать MBR в GPT без потери данных, выполнить дефрагментацию, отформатировать раздел или безвозвратно удалить с него все данные, посмотреть содержимое диска и познакомиться со свойствами накопителя.
Поддерживает практически все известные марки и модели жестких дисков, одинаково хорошо работая с файловыми системами FAT32 и NTFS. Диск любого объема, в т.ч. более 2 Тб, и размером кластера в 512Byte, 1K, 2K, 4K может быть обработан этой утилитой.
Работать с приложением очень легко и просто благодаря стандартному для таких программ интерфейсу. В главном окне приводится список всех жестких дисков, а на левую панель вынесены доступные утилиты для управления винчестером. Так что изменяйте и тестируйте свои диски в несколько простых действий, которая может стать хорошей альтернативой более раскрученным платным аналогам.
Что нового в Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9?
Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную техническую информацию о HDD, FDD, CD/DVD, USB/Flash/SCSI накопителей
Отзывы о программе Macrorit Disk Partition Expert
Михаил про Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.7 [14-02-2019]
В Hyper-V образ PartPE - отвратительная работа. Работа с пустым диском (создание, инициализация, форматирование) - просто УЖАСНО медленно! На две последние операции (Инициализация и форматирование) в NTFS уходит по 5 минут!! | | Ответить
Андрей про Macrorit Disk Partition Expert Free 4.9.3 [29-03-2018]
Отличная программа для просмотра и работы с дисковым пространством. Переразбил с помощью неё диски, добавив ёмкости на С, и мой старенький компьютер перестал "тормозить". Единственный недостаток - нет русского языка. Но, учитывая простоту и эргономику программы, это не так существенно.
Кот на заставке очень прикольный! 1 | | Ответить