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Macrorit Disk Partition Expert для Windows

Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9

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Описание Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9Описание   Скачать Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9СКАЧАТЬ (9,87 Мб) Скриншоты Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9Скриншоты (7)   Статистика Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9Статистика   Отзывы о Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9Отзывы (2)  
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4.20 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.20 из 5
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Disk Partition Expert - инструмент для работы с разделами жесткого диска, позволяющий выполнить целый комплекс операций с винчестерм. Тут вы сможете разбить диск на отдельные разделы или изменить объем существующих, скопировать раздел, удалить раздел, изменить метку (букву) диска, установить атрибут активности, проверить диск на ошибки и битые сектора, конвертировать MBR в GPT без потери данных, выполнить дефрагментацию, отформатировать раздел или безвозвратно удалить с него все данные, посмотреть содержимое диска и познакомиться со свойствами накопителя.

Поддерживает практически все известные марки и модели жестких дисков, одинаково хорошо работая с файловыми системами FAT32 и NTFS. Диск любого объема, в т.ч. более 2 Тб, и размером кластера в 512Byte, 1K, 2K, 4K может быть обработан этой утилитой.

Работать с приложением очень легко и просто благодаря стандартному для таких программ интерфейсу. В главном окне приводится список всех жестких дисков, а на левую панель вынесены доступные утилиты для управления винчестером. Так что изменяйте и тестируйте свои диски в несколько простых действий, которая может стать хорошей альтернативой более раскрученным платным аналогам.

Что нового в Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.9?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлен ряд ошибок
Скриншоты Macrorit Disk Partition Expert:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)4 / 8 924
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыHDD утилиты
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Отзывы о программе Macrorit Disk Partition Expert

Михаил про Macrorit Disk Partition Expert Free 5.3.7 [14-02-2019]

В Hyper-V образ PartPE - отвратительная работа. Работа с пустым диском (создание, инициализация, форматирование) - просто УЖАСНО медленно! На две последние операции (Инициализация и форматирование) в NTFS уходит по 5 минут!!
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Андрей про Macrorit Disk Partition Expert Free 4.9.3 [29-03-2018]

Отличная программа для просмотра и работы с дисковым пространством. Переразбил с помощью неё диски, добавив ёмкости на С, и мой старенький компьютер перестал "тормозить". Единственный недостаток - нет русского языка. Но, учитывая простоту и эргономику программы, это не так существенно.
Кот на заставке очень прикольный!
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