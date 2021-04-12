Stretchly - полезное приложение, которое максимально мягко и ненавязчиво напоминает пользователю о необходимости сделать паузу при работе за компьютером для легкой физической разминки или хотя бы периодического отвода взгляда в сторону от монитора.

Программа работает в системном трее и в заданное время уведомляет пользователя сделать мини-перерыв или полноценный перерыв в работе за ПК, во время которого можно сделать небольшую разминку или сходить на кухню сделать чая.

По умолчанию, каждые 10 минут делается 20-секундный мини-брейк, каждые 30 минут - 5-минутный длинный брейк (после 2-х мини-перерывов). Вы будете уведомлены за 10 секунд до мини-брейка (и за 30 секунд до длинного перерыва), чтобы подготовиться к грядущей паузе.

Когда начинается перерыв, вы можете отложить его один раз на 2 минуты (для мини-перерыва) или 5 минут (длинные перерывы). Затем, по истечении определённого промежутка времени, Вы можете пропустить перерыв. Оба действия доступны при нажатии на ссылку в нижней части окна или используя сочетание клавиш Ctrl/Cmd + X.

Основные возможности Stretchly: