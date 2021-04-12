Stretchly для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Jan Hovancik
|Категории:
|Календари, органайзеры, напоминалки - Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|80,25 Мб
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Stretchly - полезное приложение, которое максимально мягко и ненавязчиво напоминает пользователю о необходимости сделать паузу при работе за компьютером для легкой физической разминки или хотя бы периодического отвода взгляда в сторону от монитора.
Программа работает в системном трее и в заданное время уведомляет пользователя сделать мини-перерыв или полноценный перерыв в работе за ПК, во время которого можно сделать небольшую разминку или сходить на кухню сделать чая.
По умолчанию, каждые 10 минут делается 20-секундный мини-брейк, каждые 30 минут - 5-минутный длинный брейк (после 2-х мини-перерывов). Вы будете уведомлены за 10 секунд до мини-брейка (и за 30 секунд до длинного перерыва), чтобы подготовиться к грядущей паузе.
Когда начинается перерыв, вы можете отложить его один раз на 2 минуты (для мини-перерыва) или 5 минут (длинные перерывы). Затем, по истечении определённого промежутка времени, Вы можете пропустить перерыв. Оба действия доступны при нажатии на ссылку в нижней части окна или используя сочетание клавиш Ctrl/Cmd + X.
Основные возможности Stretchly:
- Возможность запускать Stretchly автоматически при запуске системы.
- Поддержка мультимониторных систем.
- Возможность отображать уведомления даже в режиме "Не беспокоить".
- Настраиваемые мини- и длинные перерывы.
- Наличие строгого режима, в котором невозможно откладывать мини- и длинные перерывы.
- Сменные темы оформления.
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