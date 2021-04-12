Stretchly для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Календари, органайзеры, напоминалки - Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:80,25 Мб
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Stretchly - полезное приложение, которое максимально мягко и ненавязчиво напоминает пользователю о необходимости сделать паузу при работе за компьютером для легкой физической разминки или хотя бы периодического отвода взгляда в сторону от монитора.

Программа работает в системном трее и в заданное время уведомляет пользователя сделать мини-перерыв или полноценный перерыв в работе за ПК, во время которого можно сделать небольшую разминку или сходить на кухню сделать чая.

По умолчанию, каждые 10 минут делается 20-секундный мини-брейк, каждые 30 минут - 5-минутный длинный брейк (после 2-х мини-перерывов). Вы будете уведомлены за 10 секунд до мини-брейка (и за 30 секунд до длинного перерыва), чтобы подготовиться к грядущей паузе.

Когда начинается перерыв, вы можете отложить его один раз на 2 минуты (для мини-перерыва) или 5 минут (длинные перерывы). Затем, по истечении определённого промежутка времени, Вы можете пропустить перерыв. Оба действия доступны при нажатии на ссылку в нижней части окна или используя сочетание клавиш Ctrl/Cmd + X.

Основные возможности Stretchly:

  • Возможность запускать Stretchly автоматически при запуске системы.
  • Поддержка мультимониторных систем.
  • Возможность отображать уведомления даже в режиме "Не беспокоить".
  • Настраиваемые мини- и длинные перерывы.
  • Наличие строгого режима, в котором невозможно откладывать мини- и длинные перерывы.
  • Сменные темы оформления.
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