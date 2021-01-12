CareUEyes - полезное приложение для ухода за глазами, которое фильтрует синий свет, регулируя цветовую температуру (чем ниже цветовая температура, тем меньше синего света излучает экран), и тем самым помогает уменьшить усталость глаз.

Лабораторные исследования показали, что избыток синего света при работе за компьютером может повредить клетки сетчатки, или привести к проблемам со зрением, как например возрастная макулярная дегенерация. Использование CareUEyes для уменьшения воздействия синего света, может снизить вероятность возникновения проблем со зрением.

Кроме этого программа умеет автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от времени суток. CareUEyes регулирует яркость без ШИМ, не вызывая проблем с мерцанием. Также стоит отметить, что синий свет ночью может подавлять выработку мелатонина и вызывать проблемы со сном. Поэтому можно смело рекомендовать утилиту CareUEyes к использованию, чтобы свести к минимуму синий свет ночью, и улучшить качество сна.