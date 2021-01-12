CareUEyes для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0.0.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|care-eyes.com
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4,87 Мб
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CareUEyes - полезное приложение для ухода за глазами, которое фильтрует синий свет, регулируя цветовую температуру (чем ниже цветовая температура, тем меньше синего света излучает экран), и тем самым помогает уменьшить усталость глаз.
Лабораторные исследования показали, что избыток синего света при работе за компьютером может повредить клетки сетчатки, или привести к проблемам со зрением, как например возрастная макулярная дегенерация. Использование CareUEyes для уменьшения воздействия синего света, может снизить вероятность возникновения проблем со зрением.
Кроме этого программа умеет автоматически регулировать яркость экрана в зависимости от времени суток. CareUEyes регулирует яркость без ШИМ, не вызывая проблем с мерцанием. Также стоит отметить, что синий свет ночью может подавлять выработку мелатонина и вызывать проблемы со сном. Поэтому можно смело рекомендовать утилиту CareUEyes к использованию, чтобы свести к минимуму синий свет ночью, и улучшить качество сна.
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