Coursera для Android

Coursera 3.5.2 для Android

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Описание Coursera 3.5.2 для AndroidОписание   Скачать Coursera 3.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (24,2 Мб) Скриншоты Coursera 3.5.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Coursera 3.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Coursera 3.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Coursera - бесплатное приложение для Android, которое позволяет пользователю получить доступ со своего мобильного устройства к онлайн-курсам от более чем 115 лучших университетов и учебных заведений в мире, включая Стэнфордский, Йельский, Принстонский и другие. Достаточно просмотреть каталог и присоединиться к курсам или лекциям на различные темы (начиная от приготовления пищи и заканчивая компьютерными технологиями) от лучших инструкторов в мире, занимаясь обучением в любое время и в любом месте.

Доступны бесплатные курсы по таким предметам, как:

  • Компьютерное программирование.
  • Наука данных.
  • Предпринимательство, бизнес и лидерство.
  • Финансы, бухгалтерский учет и экономика.
  • Математика и статистика.
  • Маркетинг.
  • Музыка.
  • Питание.
  • Управление проектом.
  • Психология и др.

Ключевые особенности мобильного приложения Coursera:

  • Обучение у лучших преподавателей, представляющих более чем 115 учреждений-партнеров, в том числе ведущих американских и мировых университетов.
  • Просмотр более 1000 курсов в более чем 25 предметных областях, от математики до музыки и медицины.
  • Курсы, которые позволяют вам заниматься в своем собственном темпе.
  • Просмотр видео лекций в Интернете в любое время, или возможность загрузить их для автономного просмотра.
  • Регистрация на курсы и возможность подписаться на уведомления о предстоящих курсах.
  • Запоминание места на которым вы остановились в прошлый занятии.
  • Заверенные сертификаты, подтверждающие ваши знания.
  • Курсы доступны на 12 языках, включая более 500 на русском языке.
  • Доступны курсы с субтитрами.
Coursera
Coursera
Coursera
Coursera
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 043
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - другое
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Отзывы о программе Coursera

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