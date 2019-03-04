Duplicate File Finder для Windows

Duplicate File Finder 7.5.0.2

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Описание Duplicate File Finder 7.5.0.2Описание   Скачать Duplicate File Finder 7.5.0.2СКАЧАТЬ (1,73 Мб) Скриншоты Duplicate File Finder 7.5.0.2Скриншоты (5)   Статистика Duplicate File Finder 7.5.0.2Статистика   Отзывы о Duplicate File Finder 7.5.0.2Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Duplicate File Finder - инструмент для поиска и удаления на своем компьютере дубликатов файлов - видео, музыка, изображения, документы и т.д. Бывает, что со временем диски вашего ПК заполняются настолько, что нормально работать уже не получается. В этом случае нужно проводить чистку дисков и удалять ненужную информацию. Однако, целесообразно для начала проверить наличие дублирующихся файлов, которые могут иметь даже разное название, но только занимают ценное дисковое пространство. Это приложение может вести поиск как на локальных дисках, так и на съемных носителях и сетевых ресурсах.

Программа проводит побайтовое сравнение файлов в заданной директории, позволяя находить копии файлов по нескольким критериям - имя, расширение, размер, дата создания. Когда поиск будет завершен, перед вами появится список со всеми дубликатами, доступный для экспорта в HTML, CSV и TXT форматы. Тут же можно выбранные элементы скопировать, переименовать, переместить или удалить. Удобно, что для графических файлов доступен их просмотр, чтобы сразу оценить содержимое.

После такой чистки может оказаться, что вы освободили несколько гигабайтов пространства, что повлияет на скорость работы ПК, его отзывчивость и производительность. Так что наведите порядок на своей машине, удалив ненужные дубликаты с помощью приложения Duplicate File Finder.

Duplicate File Finder
Duplicate File Finder
Duplicate File Finder
Duplicate File Finder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 2 725
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Duplicate File Finder

Andy про Duplicate File Finder 7.2 [24-12-2018]

Работает. Пользуюсь.
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