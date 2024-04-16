Lingo games - Learn English для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 291 | Статистика
Размер:40.23 Мб
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Lingo games - Learn English - интересный и увлекательный способ изучать иностранный язык. Это инновационная комбинация мобильного приложения для изучения английского языка с аркадными играми.

Приложение можно разделить на два раздела:во-первых, вы изучаете новые слова, используя флэш-карточки, а затем укрепляете лексику, играя в простые аркадные игры.

Lingo Games это:

  • 11 500 слов, (150 бесплатно)
  • 6 игр
  • 50 тематических категорий
  • 4 уровня сложности

Обучающие игры:

  • Invaders - Космические захватчики идут! Сбей корабль правильным английским словом. Вопрос указан внизу экрана.
  • Snake - Создай английское слово, поедая буквы в правильном порядке. Вопрос находится в левом верхнем углу. У тебя есть 3 жизни.
  • Quiz - Выбери правильный переводи чтобы раскрыть всю картину. Слово на вашем родном языке показано на мозаике.
  • Balloons - нужно лопать шарики с нужными буквами, чтобы собрать правильный перевод слова.
  • Сурки - каждый сурок говорит слово на английском, нужно выбрать сурка, который сказал правильный перевод.
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Отзывы о программе Lingo games - Learn English

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