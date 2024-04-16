Lingo games - Learn English для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bizo Mobile
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 291 | Статистика
|Размер:
|40.23 Мб
|СКАЧАТЬ
Lingo games - Learn English - интересный и увлекательный способ изучать иностранный язык. Это инновационная комбинация мобильного приложения для изучения английского языка с аркадными играми.
Приложение можно разделить на два раздела:во-первых, вы изучаете новые слова, используя флэш-карточки, а затем укрепляете лексику, играя в простые аркадные игры.
Lingo Games это:
- 11 500 слов, (150 бесплатно)
- 6 игр
- 50 тематических категорий
- 4 уровня сложности
Обучающие игры:
- Invaders - Космические захватчики идут! Сбей корабль правильным английским словом. Вопрос указан внизу экрана.
- Snake - Создай английское слово, поедая буквы в правильном порядке. Вопрос находится в левом верхнем углу. У тебя есть 3 жизни.
- Quiz - Выбери правильный переводи чтобы раскрыть всю картину. Слово на вашем родном языке показано на мозаике.
- Balloons - нужно лопать шарики с нужными буквами, чтобы собрать правильный перевод слова.
- Сурки - каждый сурок говорит слово на английском, нужно выбрать сурка, который сказал правильный перевод.
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