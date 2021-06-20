Раскраски Пасха для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|PeakselGames
|Категории:
|Обучающий софт - другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 788 | Статистика
|Размер:
|43,08 Мб
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Раскраски Пасха - занимательное развивающее приложение для Android, с помощью которого ваш ребенок сможет создавать собственные маленькие шедевры через игры раскраски.
Раскраска пасхальных яиц, вероятно, самая интересная деятельность в году, когда вся семья участвует. Пусть эти пасхальные рисунки служат источником вдохновения для раскраски пасхальных яиц.
Основные возможности приложения Раскраски Пасха:
- 4 способа раскрашивания: ведро, кисть, распылитель и цветные карандаши.
- Добавьте стикеры и разные узоры.
- Фоновая музыка.
- 10+ цветовых палитр.
- 20 раскрасок.
- Посмотрите, как ваши коллеги пользователи раскрасили.
- Поделитесь вашим искусством на Facebook, Twitter и/ или Instagram.
- Зумирование для детального раскрашивания.
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