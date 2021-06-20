Раскраски Пасха для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 788 | Статистика
Размер:43,08 Мб
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Раскраски Пасха - занимательное развивающее приложение для Android, с помощью которого ваш ребенок сможет создавать собственные маленькие шедевры через игры раскраски.

Раскраска пасхальных яиц, вероятно, самая интересная деятельность в году, когда вся семья участвует. Пусть эти пасхальные рисунки служат источником вдохновения для раскраски пасхальных яиц.

Основные возможности приложения Раскраски Пасха:

  • 4 способа раскрашивания: ведро, кисть, распылитель и цветные карандаши.
  • Добавьте стикеры и разные узоры.
  • Фоновая музыка.
  • 10+ цветовых палитр.
  • 20 раскрасок.
  • Посмотрите, как ваши коллеги пользователи раскрасили.
  • Поделитесь вашим искусством на Facebook, Twitter и/ или Instagram.
  • Зумирование для детального раскрашивания.
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