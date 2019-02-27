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Мой словарик для Android

Мой словарик 1.16.1 для Android

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Описание Мой словарик 1.16.1 для AndroidОписание   Скачать Мой словарик 1.16.1 для AndroidСКАЧАТЬ (3,77 Мб) Скриншоты Мой словарик 1.16.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Мой словарик 1.16.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Мой словарик 1.16.1 для AndroidОтзывы (0)  
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  • Рейтинг программы - 3.55 из 5
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Мой словарик - программа, которая предназначена для ведения словаря, как это было в школе! Цель такого словаря: внести все слова, встречающиеся в текстах или изучаемых темах учебника (а может и главах, как пожелаете), в собственный словарь, а потом, с максимальной пользой и интересностью, эти слова выучить.

Для этих целей присутствует раздел "Словарь", в который вы вносите нужные для себя слова. От вас будет нужно только слово, остальное найдется во встроенном словаре на 9000 слов. Если же слово не найдется, то вы спокойно можете его внести. В процессе изучения некоторые слова можно будет отмечать как изученные и они постепенно будут уходить из игр и карточек.

Сразу после внесения первого же слова, можно перейти к изучению в разделе "Учим", где показываются все введенные вами слова в виде словарных карточек. Как только вы введете 4 и более слов, вы сможете закрепить свои знания играми в разделе "Играем". На сегодня в Моем словарике есть 4 игры для этого:

  • Подобрать перевод.
  • Подобрать слово.
  • Правда/Ложь.
  • Слова по буквам.

В приложении также есть изучение Неправильных глаголов (наиболее полный перечень), в котором слова разделены на фонетические группы для легкости запоминания. При желании вы можете их даже читать в рифму. Также есть и соответствующая "игра" на отработку ваших навыков.

Что нового в Мой словарик 1.16.1 для Android?
  • Обновлен выбор тем в разделе “Учим”
  • Переделано отображение слов в разделе “Учим”
  • Переделаны экраны всех игр - исправлено масштабирование и убран выбор темы на самих экранах игр
  • Сделан улучшенный внешний вид в разделе для корректировки темы
Скриншоты Мой словарик:

Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 67
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЯзыки - Обучающий софт
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