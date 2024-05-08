Учим jQuery для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoloLearn
|Категории:
|Обучающий софт - Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 996 | Статистика
|Размер:
|2.08 Мб
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Learn Java - бесплатное мобильное приложение для Android, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который является полным руководством по jQuery.
Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.
Приложение охватывают следующие темы:
- Атрибуты
- Работа с Контентом и CSS
- Модель DOM
- События
- Эффекты
- Анимация и др.
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