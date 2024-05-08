Learn Java - бесплатное мобильное приложение для Android, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который является полным руководством по jQuery.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

Приложение охватывают следующие темы: