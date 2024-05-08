Учим jQuery для Android

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 996 | Статистика
Размер:2.08 Мб
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Learn Java - бесплатное мобильное приложение для Android, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который является полным руководством по jQuery.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

Приложение охватывают следующие темы:

  • Атрибуты
  • Работа с Контентом и CSS
  • Модель DOM
  • События
  • Эффекты
  • Анимация и др.
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