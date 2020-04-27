Google Primer для Android

Google Primer 4.112.2 для Android

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Описание Google Primer 4.112.2 для AndroidОписание   Скачать Google Primer 4.112.2 для AndroidСКАЧАТЬ (27,53 Мб) Скриншоты Google Primer 4.112.2 для AndroidСкриншоты (12)   Статистика Google Primer 4.112.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Primer 4.112.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Primer – легкий способ получить фундаментальные знания в сфере маркетинга и продвижения товаров и услуг. Приложение создано в виде интерактивных уроков, где вам необходимо ознакомиться с материалом, а потом ответить на несколько вопросов. Информация будет особо полезна начинающим блогерам, так как основной упор сделан на продвижение контента в интернете.

Уроки помогут освоить такие темы, как маркетинг, стратегия, содержание продукта, реклама и многие другие. Primer by Google поможет не только получить знания, но и предоставит полезные советы, если вы столкнулись со сложностями продвижения блога, сайта или приложения.

Google Primer
Google Primer
Google Primer
Google Primer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 599
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - другое
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Отзывы о программе Google Primer

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