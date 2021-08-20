IT Invent для Windows

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Оценка: 4.92/5 голосов - 68
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 16000.00 руб.
Ограничение:ограничение на 200 учетных единиц
Версия:1.67 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Учет компьютеров
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 574 | Статистика
Размер:27,8 Мб
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Программа IT Invent позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров, оргтехники, IT оборудования, программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов. Учет ведется в рамках организаций и их филиалов. Программа поможет администраторам, сотрудникам IT отделов и их руководителям, владельцам компьютерных магазинов, заведующим складов и всем, кому необходимо иметь четкую и актуальную картину состояния парка IT инфраструктуры.
Для небольших компаний есть бесплатная версия программы.
Ключевые особенности программы:

  • Поддержка базы данных MS Access и MS SQL Server.
  • Многопользовательский режим работы - все филиалы работают с единой базой.
  • Возможность создания собственных дополнительных свойств различных типов.
  • Учет Заказов поставщикам на все виды учетных единиц.
  • Уникальная система создания и печати инвентарных этикеток.
  • Ведение истории изменений по оборудованию.
  • Учет ремонтов и профилактических обслуживаний оборудования.
  • Логическое связывание программ и комплектующих с оборудованием.
  • Учет расходных материалов и комплектующих запчастей
  • Закрепление конфигурационных единиц за сотрудниками организации.
  • Ведение базы поставщиков, сервисных организаций и прочих партнеров.
  • Гибкое разграничение прав доступа для пользователей системы.
  • Настройка E-Mail оповещений по событиям в программе.
  • Большое количество встроенных печатных форм с возможностью их редактирования.
Что нового в IT Invent 1.67?
  • В справочник 'Пользователи' добавлены поля 'Логин Active Directory' и 'Авторизация по логину AD'. Если в поле 'Логин Active Directory' прописан логин и стоит галка 'Авторизация по логину AD', то пользователь Windows с таким логином будет сопоставлен с пользователем программы и вход в систему будет производиться без ввода логина и пароля. Если при этом нужно будет чтобы всё равно отобразилось окно входа, то при запуске программы необходимо удерживать клавишу 'Ctrl'.
  • В результатах сканирования объектов через WMI добавлены свойства для раздела ПАМЯТЬ (планки памяти): 'Номер партии', 'Производитель', 'Серийный номер'.
  • Поля 'Инвентарный номер' и 'Инв номер бухгалтерии' теперь так же используется и для объектов вида 'Программы'.
  • Для собственных дополнительных свойств (для учётных единиц и объектов справочников) можно указывать значения по умолчанию подставляемые в свойство при создании новой записи.
  • Для собственных дополнительных свойств объектов справочников галочка 'Отображать в таблице' позволяет выводить свойство в таблице учётных единиц.
  • Добавлена возможность менять скин интерфейса программы (меню "Файл" -> "Скин").
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