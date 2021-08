Программа IT Invent позволяет вести инвентаризационный учет компьютеров, оргтехники, IT оборудования, программного обеспечения, комплектующих и расходных материалов. Учет ведется в рамках организаций и их филиалов. Программа поможет администраторам, сотрудникам IT отделов и их руководителям, владельцам компьютерных магазинов, заведующим складов и всем, кому необходимо иметь четкую и актуальную картину состояния парка IT инфраструктуры.

Для небольших компаний есть бесплатная версия программы.

Ключевые особенности программы:

Поддержка базы данных MS Access и MS SQL Server.

Многопользовательский режим работы - все филиалы работают с единой базой.

Возможность создания собственных дополнительных свойств различных типов.

Учет Заказов поставщикам на все виды учетных единиц.

Уникальная система создания и печати инвентарных этикеток.

Ведение истории изменений по оборудованию.

Учет ремонтов и профилактических обслуживаний оборудования.

Логическое связывание программ и комплектующих с оборудованием.

Учет расходных материалов и комплектующих запчастей

Закрепление конфигурационных единиц за сотрудниками организации.

Ведение базы поставщиков, сервисных организаций и прочих партнеров.

Гибкое разграничение прав доступа для пользователей системы.

Настройка E-Mail оповещений по событиям в программе.

Большое количество встроенных печатных форм с возможностью их редактирования.