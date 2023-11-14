Clipjump - портативная утилита для расширения возможностей стандартного буфера обмена, которая сохраняет все элементы когда-либо скопированные вами. Особенно удобна программа при работе с текстовыми данными, когда вам приходится часто использовать одинаковые фрагменты текста, ссылки, пояснения и т.д. При этом любая запись доступна для правки с возможностью сохранения как исходного, так и отредактированного текста. Кроме того, скопированные графические изображения тоже хранятся в этом приложении и доступны в любое удобное время.

В программе реализована возможность создания так называемых каналов - блоков с данными буфера обмена, которые отсортированы вами по назначению, тематике, частоте использования и т.д., что значительно упрощает поиск нужного фрагмента. Помимо этого, поддерживается работа с плагинами, можно экспортировать элементы в другие приложения, настроить управление горячими клавишами, вести подробную историю работы буфера обмена и выполнять некоторые другие действия.

В обычном виде инструмент прячется в системном трее, не отвлекая вас от основных дел за ПК. Чтобы открыть меню нужно кликнуть правой кнопкой мышки по иконке программы. Кстати, чтобы переключиться на русский язык, нужно зайти в раздел "О программе", а не в "Опции", как это обычно реализовано в других программах.