Clipjump для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:12.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):0 / 962 | Статистика
Размер:975 Кб
СКАЧАТЬ
Clipjump скриншот № 1
Clipjump скриншот № 2
Clipjump скриншот № 3
Clipjump скриншот № 4

Clipjump - портативная утилита для расширения возможностей стандартного буфера обмена, которая сохраняет все элементы когда-либо скопированные вами. Особенно удобна программа при работе с текстовыми данными, когда вам приходится часто использовать одинаковые фрагменты текста, ссылки, пояснения и т.д. При этом любая запись доступна для правки с возможностью сохранения как исходного, так и отредактированного текста. Кроме того, скопированные графические изображения тоже хранятся в этом приложении и доступны в любое удобное время.

В программе реализована возможность создания так называемых каналов - блоков с данными буфера обмена, которые отсортированы вами по назначению, тематике, частоте использования и т.д., что значительно упрощает поиск нужного фрагмента. Помимо этого, поддерживается работа с плагинами, можно экспортировать элементы в другие приложения, настроить управление горячими клавишами, вести подробную историю работы буфера обмена и выполнять некоторые другие действия.

В обычном виде инструмент прячется в системном трее, не отвлекая вас от основных дел за ПК. Чтобы открыть меню нужно кликнуть правой кнопкой мышки по иконке программы. Кстати, чтобы переключиться на русский язык, нужно зайти в раздел "О программе", а не в "Опции", как это обычно реализовано в других программах.

ТОП-сегодня раздела "Расширения"
 

скачать Defender ControlDefender Control 2.1

С помощью небольшой программки Defender Control вы в один клик сможете отключать, включать и...

скачать Punto SwitcherPunto Switcher 4.4.5.539

Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той...

скачать TaskbarXTaskbarX 1.7.8.0

Небольшая портативная программа, которая позволяет настроить панель задач Windows 10,...

скачать MiniBinMiniBin 6.6.0.0

MiniBin - небольшая утилита, которая дополнит Вашу панель уведомлений (системный трей) иконкой Корзины...

скачать DroidCam Windows ClientDroidCam Windows Client 6.5.2

Простая и удобная в использовании программа, которая позволяет использовать мобильное...

скачать StartIsBack++StartIsBack++ 2.9.19

StartIsBack++ - полезная утилита для всех пользователей "десятки", которая вернет в интерфейс операционки привычное и знакомое меню Пуск из Windows 7...

Отзывы о программе Clipjump

Admin

Отзывов о программе Clipjump 12.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв