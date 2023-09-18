USBDLM - системная утилита, которая является диспетчером букв (меток диска) для подключаемых USB-накопителей. Теперь вы сами можете определять какая буква будет присвоена внешним жестким дискам, флешкам, картам памяти и т.д.

Приложение не требует установки в систему и управляется настройкой ini-файла USBDLM, который будет в папке с программой после разархивации. В разделе "Drive Letters" пропишите предпочитаемые буквы внешних дисков и сохраните данные. После этого найдите и выполните в папке программы файлы типа .cmd с названиями _service_register и _service_start - это запустит службу и позволит получать всплывающие уведомления о подключении/отключении накопителей.

Программа также может не давать накопителям занимать определенные метки дисков (исключения) и назначать определённому носителю только нужную букву, для чего предусмотрено несколько способов.

В качестве дополнительно функции реализовано управление кардридерами типа "20-в-1": при подключении таких кардридеров появляется сразу столько букв дисков, сколько имеется входов в самом кардридере. Можно конечно настроить и так, что метки дисков будут появляться только при вставке карт памяти в кардридер (пустые гнезда будут без букв).