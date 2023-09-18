USBDLM для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 047 | Статистика
Размер:1,06 Мб
СКАЧАТЬ
USBDLM скриншот № 1
USBDLM скриншот № 2

USBDLM - системная утилита, которая является диспетчером букв (меток диска) для подключаемых USB-накопителей. Теперь вы сами можете определять какая буква будет присвоена внешним жестким дискам, флешкам, картам памяти и т.д.

Приложение не требует установки в систему и управляется настройкой ini-файла USBDLM, который будет в папке с программой после разархивации. В разделе "Drive Letters" пропишите предпочитаемые буквы внешних дисков и сохраните данные. После этого найдите и выполните в папке программы файлы типа .cmd с названиями _service_register и _service_start - это запустит службу и позволит получать всплывающие уведомления о подключении/отключении накопителей.

Программа также может не давать накопителям занимать определенные метки дисков (исключения) и назначать определённому носителю только нужную букву, для чего предусмотрено несколько способов.

В качестве дополнительно функции реализовано управление кардридерами типа "20-в-1": при подключении таких кардридеров появляется сразу столько букв дисков, сколько имеется входов в самом кардридере. Можно конечно настроить и так, что метки дисков будут появляться только при вставке карт памяти в кардридер (пустые гнезда будут без букв).

Что нового в USBDLM 5.5.11?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "HDD утилиты"
 

скачать CrystalDiskInfoCrystalDiskInfo 9.1.1

CrystalDiskInfo - одно из лучших приложений для проверки состояния жестких дисков, которые...

скачать VictoriaVictoria 5.37

Victoria - программа для тестирования жесткого диска. Проводит диагностику и выдает полную...

скачать HDD Low Level Format ToolHDD Low Level Format Tool 4.40

Бесплатная программа для низкоуровневого форматирования накопителей различных...

скачать Acronis Disk DirectorAcronis Disk Director 12.5.0.163

Acronis Disk Director - комплекс мощных инструментов для управления дисками и разделами. Включает в...

скачать AOMEI Partition AssistantAOMEI Partition Assistant Standard Edition 10.0.0

Partition Assistant - мощное приложение для полного управления разделами жестких дисков на компьютере...

скачать Acronis True ImageAcronis True Image 2021 25.10.39287

Acronis True Image - одно из самых популярных средств для создания точных образов жестких дисков и...

Отзывы о программе USBDLM

Admin

Отзывов о программе USBDLM 5.5.11 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв