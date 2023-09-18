USBDLM для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Uwe Sieber
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 047 | Статистика
|Размер:
|1,06 Мб
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USBDLM - системная утилита, которая является диспетчером букв (меток диска) для подключаемых USB-накопителей. Теперь вы сами можете определять какая буква будет присвоена внешним жестким дискам, флешкам, картам памяти и т.д.
Приложение не требует установки в систему и управляется настройкой ini-файла USBDLM, который будет в папке с программой после разархивации. В разделе "Drive Letters" пропишите предпочитаемые буквы внешних дисков и сохраните данные. После этого найдите и выполните в папке программы файлы типа .cmd с названиями _service_register и _service_start - это запустит службу и позволит получать всплывающие уведомления о подключении/отключении накопителей.
Программа также может не давать накопителям занимать определенные метки дисков (исключения) и назначать определённому носителю только нужную букву, для чего предусмотрено несколько способов.
В качестве дополнительно функции реализовано управление кардридерами типа "20-в-1": при подключении таких кардридеров появляется сразу столько букв дисков, сколько имеется входов в самом кардридере. Можно конечно настроить и так, что метки дисков будут появляться только при вставке карт памяти в кардридер (пустые гнезда будут без букв).
- Исправлены ошибки
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