FolderSizes для Windows

FolderSizes 9.0.223

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Описание FolderSizes 9.0.223Описание   Скачать FolderSizes 9.0.223СКАЧАТЬ (34,84 Мб) Скриншоты FolderSizes 9.0.223Скриншоты (7)   Статистика FolderSizes 9.0.223Статистика   Отзывы о FolderSizes 9.0.223Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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FolderSizes - мощная программа для анализа и мониторинга заполненности как жестких дисков в целом, так и отдельных директорий. Если свободное место на вашем ПК тает с каждым днем, и вы не в состоянии понять, чем же забиты диски, то этот инструмент придет вам на помощь.

Проанализируйте сначала весь винчестер, а потом и самые "тяжелые" папки, и вы поймете что занимает больше всего места, от чего можно отказаться и удалить, а что стоит перенести на другие носители информации.

Все данные приводятся в наглядном виде, присутствует отображение как количественных показателей (в Гб, Мб и т.д.), так и в процентном соотношении от общего объема. Удобно, что реализовано несколько графических отчетов: диаграмма, круговая и в виде карты.

Из дополнительных возможностей стоит отметить поиск и удаление дубликатов, наличие разнообразных фильтров и методов сортировки найденных данных, сохранение подробных отчетов о проделанной работе, несколько визуальных тем оформления и другое.

В целом, FolderSizes действительно хороший менеджер папок, с помощью которого вы точно наведете порядок на своих дисках.

FolderSizes
FolderSizes
FolderSizes
FolderSizes
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $60.00
Ограничение в работе программы15 дней работы
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 511
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе FolderSizes

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