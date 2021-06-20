Tattoo my Photo для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Bizo Mobile
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 010 | Статистика
|Размер:
|37,37 Мб
|СКАЧАТЬ
Tattoo my Photo - приложение для Android, которое даст вам возможность попробовать новые татуировки на своем теле, не испытывая при этом никакого дискомфорта.
С помощью данного приложения вы почувствуете себя, как будто в виртуальном салоне татуировки или в фотоавтомате. Просто выберите свое фото из галереи или сделайте снимок на камеру, выберите дизайн тату, подходящий вам по стилю.
Наложенное тату можно вращать, изменять размер, сохранять, а также поделиться эффектом.
Особенности приложения:
- Содержит большое количество идей для художественной татуировки как для девочек, так и для мальчиков (роза, дракон, этническая тема и многое другое).
- Пробуйте новые дизайны татуировки без боли.
- Помните - нанесение татуировок в реальном мире не игрушка, они останутся на вашей коже навсегда, поэтому сначала проверьте, как это будет выглядеть, в данном приложении.
- Исправлены ошибки
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Admin
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