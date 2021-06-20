Tattoo my Photo для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 010 | Статистика
Размер:37,37 Мб
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Tattoo my Photo скриншот № 2
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Tattoo my Photo скриншот № 4

Tattoo my Photo - приложение для Android, которое даст вам возможность попробовать новые татуировки на своем теле, не испытывая при этом никакого дискомфорта.

С помощью данного приложения вы почувствуете себя, как будто в виртуальном салоне татуировки или в фотоавтомате. Просто выберите свое фото из галереи или сделайте снимок на камеру, выберите дизайн тату, подходящий вам по стилю.

Наложенное тату можно вращать, изменять размер, сохранять, а также поделиться эффектом.

Особенности приложения:

  • Содержит большое количество идей для художественной татуировки как для девочек, так и для мальчиков (роза, дракон, этническая тема и многое другое).
  • Пробуйте новые дизайны татуировки без боли.
  • Помните - нанесение татуировок в реальном мире не игрушка, они останутся на вашей коже навсегда, поэтому сначала проверьте, как это будет выглядеть, в данном приложении.
Что нового в Tattoo my Photo 3.1.9?
  • Исправлены ошибки
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