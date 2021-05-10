Basketball Stars для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.32.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Miniclip.com
|Категории:
|Симуляторы - Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 102 | Статистика
|Размер:
|67,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Basketball Stars - один из лучших баскетбольных симуляторов, который позволит вам сразиться один на один с пользователями со всего мира в меткости бросков мяча в корзину. Чтобы бросить мяч, нужно провести пальцем по экрану устройства снизу вверх. При этом в левой части дисплея есть вертикальная шкала с меткой - чем ближе вы остановитесь к метке, тем точнее бросок и больше очков зарабатываете.
Имеется 2 игровых режима:
- Броски на точность - нужно набрать как можно больше очков за определенное время. Вам будут доступны разнообразные бонусы, которые смогут существенно пополнить очковую базу: "в огне" (удваивает очки броска), счастливый бросок (дополнительное удвоение очков, в том числе и набранных "в огне"), бонусы на щите.
- Нападение/Защита - игра ведется до определенного количества очков. Вам нужно будет и атаковать и защищаться, стараясь забросить мяч в корзину, и не позволить сделать это сопернику.
Присутствует внутриигровая валюта, зарабатывая которую можно играть в более престижных турнирах и развивать своего игрока, покупая улучшенные мячи и экипировку, меняя внешний вид.
Этот симулятор действительно захватывает с первых минут, чему в немалой степени способствует яркая и реалистичная 3D-графика, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение.
Основные характеристики Basketball Stars:
- Реалистичная 3D-графика
- 2 разных режима сетевого мультиплеера
- Более 350 нарядов и аксессуаров для вашего игрока
- Более 40 мячей
- Используйте дриблинг, финты, броски, перехваты и блоки и получайте полезные щитовые бонусы
- Madness Season начнется в середине марта. Получи Season Pass, который позволит открыть дополнительные классы, получить эксклюзивные награды и открывать сумки в 2 раза быстрее.
- Madness Championship пройдет в середине марта. Получи VIP Pass, а с ним неограниченные броски, золото, VIP-сумки и другие призы. Помни: кубки, полученные за победы, навсегда остаются в профиле!
- Исправление ошибок и общая оптимизация.
Реалистичный авиасимулятор для мобильных Android-устройств, благодаря которому...
Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала...
Постройте свою космическую колонию. Заселяйте как реальные (в том числе и Землю), так и...
Лига уличного скейтбординга представляет игру о скейтах, скейтпарках и, конечно же,...
Хорошая пицца, Отличная пицца 3.8.7
Веселый и увлекательный симулятор пиццерии. Начинайте с простеньких пицц, постепенно...
Веселое приложение для фанатов Говорящего Тома. Возьмите на воспитание маленького Тома,...
Отзывы о программе Basketball Stars
Admin
Отзывов о программе Basketball Stars 1.32.0 пока нет, можете добавить...