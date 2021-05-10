Basketball Stars - один из лучших баскетбольных симуляторов, который позволит вам сразиться один на один с пользователями со всего мира в меткости бросков мяча в корзину. Чтобы бросить мяч, нужно провести пальцем по экрану устройства снизу вверх. При этом в левой части дисплея есть вертикальная шкала с меткой - чем ближе вы остановитесь к метке, тем точнее бросок и больше очков зарабатываете.

Имеется 2 игровых режима:

Броски на точность - нужно набрать как можно больше очков за определенное время. Вам будут доступны разнообразные бонусы, которые смогут существенно пополнить очковую базу: "в огне" (удваивает очки броска), счастливый бросок (дополнительное удвоение очков, в том числе и набранных "в огне"), бонусы на щите.

Нападение/Защита - игра ведется до определенного количества очков. Вам нужно будет и атаковать и защищаться, стараясь забросить мяч в корзину, и не позволить сделать это сопернику.

Присутствует внутриигровая валюта, зарабатывая которую можно играть в более престижных турнирах и развивать своего игрока, покупая улучшенные мячи и экипировку, меняя внешний вид.

Этот симулятор действительно захватывает с первых минут, чему в немалой степени способствует яркая и реалистичная 3D-графика, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение.

Основные характеристики Basketball Stars: