Basketball Stars для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.32.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Симуляторы - Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 102 | Статистика
Размер:67,63 Мб
СКАЧАТЬ
Basketball Stars скриншот № 1
Basketball Stars скриншот № 2
Basketball Stars скриншот № 3
Basketball Stars скриншот № 4

Basketball Stars - один из лучших баскетбольных симуляторов, который позволит вам сразиться один на один с пользователями со всего мира в меткости бросков мяча в корзину. Чтобы бросить мяч, нужно провести пальцем по экрану устройства снизу вверх. При этом в левой части дисплея есть вертикальная шкала с меткой - чем ближе вы остановитесь к метке, тем точнее бросок и больше очков зарабатываете.

Имеется 2 игровых режима:

  • Броски на точность - нужно набрать как можно больше очков за определенное время. Вам будут доступны разнообразные бонусы, которые смогут существенно пополнить очковую базу: "в огне" (удваивает очки броска), счастливый бросок (дополнительное удвоение очков, в том числе и набранных "в огне"), бонусы на щите.
  • Нападение/Защита - игра ведется до определенного количества очков. Вам нужно будет и атаковать и защищаться, стараясь забросить мяч в корзину, и не позволить сделать это сопернику.

Присутствует внутриигровая валюта, зарабатывая которую можно играть в более престижных турнирах и развивать своего игрока, покупая улучшенные мячи и экипировку, меняя внешний вид.

Этот симулятор действительно захватывает с первых минут, чему в немалой степени способствует яркая и реалистичная 3D-графика, увлекательный геймплей и качественное звуковое сопровождение.

Основные характеристики Basketball Stars:

  • Реалистичная 3D-графика
  • 2 разных режима сетевого мультиплеера
  • Более 350 нарядов и аксессуаров для вашего игрока
  • Более 40 мячей
  • Используйте дриблинг, финты, броски, перехваты и блоки и получайте полезные щитовые бонусы
Что нового в Basketball Stars 1.32.0?
  • Madness Season начнется в середине марта. Получи Season Pass, который позволит открыть дополнительные классы, получить эксклюзивные награды и открывать сумки в 2 раза быстрее.
  • Madness Championship пройдет в середине марта. Получи VIP Pass, а с ним неограниченные броски, золото, VIP-сумки и другие призы. Помни: кубки, полученные за победы, навсегда остаются в профиле!
  • Исправление ошибок и общая оптимизация.
ТОП-сегодня раздела "Симуляторы"
 

скачать Flight PilotFlight Pilot 2.4.5

Реалистичный авиасимулятор для мобильных Android-устройств, благодаря которому...

скачать Hay DayHay Day 1.50.122

Hay Day – неожиданное наследство преподнесло вам небольшое фермерское хозяйство. Для начала...

скачать TerraGenesisTerraGenesis 6.03

Постройте свою космическую колонию. Заселяйте как реальные (в том числе и Землю), так и...

скачать True SkateTrue Skate 1.5.13

Лига уличного скейтбординга представляет игру о скейтах, скейтпарках и, конечно же,...

скачать Хорошая пицца, Отличная пиццаХорошая пицца, Отличная пицца 3.8.7

Веселый и увлекательный симулятор пиццерии. Начинайте с простеньких пицц, постепенно...

скачать Мой Говорящий Том 2Мой Говорящий Том 2 2.6.2.2

Веселое приложение для фанатов Говорящего Тома. Возьмите на воспитание маленького Тома,...

Отзывы о программе Basketball Stars

Admin

Отзывов о программе Basketball Stars 1.32.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв