Учим Python - мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю пройти обучающий курс по одному из самых востребованных языков программирования Python. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

Курс охватывает следующие темы: