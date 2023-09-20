Учим Python для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 558 | Статистика
Размер:12,38 Мб
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Учим Python - мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает пользователю пройти обучающий курс по одному из самых востребованных языков программирования Python. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

Курс охватывает следующие темы:

  • Основы Python
  • Типы данных
  • Управляющие конструкции
  • Функции и модули
  • Исключения
  • Работа с файлами
  • Функциональное программирование
  • Объектно-ориентированное программирование
  • Регулярные выражения
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