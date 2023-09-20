Учим HTML - бесплатное мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который научит Вас разрабатывать веб-страницы с помощью HTML. В приложении тщательно подобранные видео чередуются с увлекательными упражнениями и тестами.

Практическое применение знаний осуществляется при помощи написания реального HTML кода. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.