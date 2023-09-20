Учим HTML для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|SoloLearn
|Категории:
|Обучающий софт - Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 332 | Статистика
|Размер:
|2,09 Мб
|СКАЧАТЬ
Учим HTML - бесплатное мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который научит Вас разрабатывать веб-страницы с помощью HTML. В приложении тщательно подобранные видео чередуются с увлекательными упражнениями и тестами.
Практическое применение знаний осуществляется при помощи написания реального HTML кода. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.
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Admin
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