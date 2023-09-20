Учим HTML для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 332 | Статистика
Размер:2,09 Мб
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Учим HTML - бесплатное мобильное предложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который научит Вас разрабатывать веб-страницы с помощью HTML. В приложении тщательно подобранные видео чередуются с увлекательными упражнениями и тестами.

Практическое применение знаний осуществляется при помощи написания реального HTML кода. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

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