Learn C++ для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SoloLearn
|Категории:
|Обучающий софт - Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 219 | Статистика
|Размер:
|2,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Learn C++ - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который поможет узнать все, что нужно знать для того, чтобы приступить к самостоятельному созданию и компиляции собственных программ. Это приложение покажет вам, как легко это, чтобы стать программистом.
Learn C++ включает в себя более 80 уроков разделенных на 8 уровней, которые охватывают основные понятия, типы данных, массивы, указатели, условные операторы, циклы, функции, классы и объекты, наследование и полиморфизм, шаблоны, исключения и файлы. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.
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