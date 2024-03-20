Learn C++ для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Программирование
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 219 | Статистика
Размер:2,08 Мб
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Learn C++ - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который поможет узнать все, что нужно знать для того, чтобы приступить к самостоятельному созданию и компиляции собственных программ. Это приложение покажет вам, как легко это, чтобы стать программистом.

Learn C++ включает в себя более 80 уроков разделенных на 8 уровней, которые охватывают основные понятия, типы данных, массивы, указатели, условные операторы, циклы, функции, классы и объекты, наследование и полиморфизм, шаблоны, исключения и файлы. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

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Отзывы о программе Learn C++

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