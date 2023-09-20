Учим JavaScript для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.9.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 802 | Статистика
Размер:2,08 Мб
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Учим JavaScript - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который поможет узнать все тонкости Javascript, благодаря чему можно создавать интерфейсы, создавать интерактивные веб-страницы, менять содержание веб-сайта, а также познакомит виртуального абитуриента с частыми проблемами и путями их грамотного решения.

Присутствует возможность ознакомиться с материалом при помощи небольших видеороликов и проверить знания с помощью увлекательных практических задач. Известные преподаватели-эксперты помогут пользователю создать свой собственный код Javascript. Новейшая методология обучения поможет получить качественные и актуальные знания по Javascript играя и набирая очки. Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

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