Learn Java для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Программирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 231 | Статистика
Размер:2,09 Мб
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Learn Java - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который является полным руководством по одному из самых популярных языков программирования в мире Java.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

Приложение включает 64 урока, которые охватывают следующие темы:

  • Основы Java: переменные, операторы и т.д.
  • Условные операторы и циклы
  • Массивы
  • Классы и объекты
  • Инкапсуляция, полиморфизм и наследование
  • Абстрактные классы и интерфейсы
  • Анонимные и внутренние классы
  • Обработка исключений
  • Списки
  • HashMaps
  • Наборы
  • Темы
  • Работа с файлами и др.
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