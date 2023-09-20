Learn Java для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SoloLearn
|Категории:
|Обучающий софт - Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 231 | Статистика
|Размер:
|2,09 Мб
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Learn Java - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс, который является полным руководством по одному из самых популярных языков программирования в мире Java.
Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.
Приложение включает 64 урока, которые охватывают следующие темы:
- Основы Java: переменные, операторы и т.д.
- Условные операторы и циклы
- Массивы
- Классы и объекты
- Инкапсуляция, полиморфизм и наследование
- Абстрактные классы и интерфейсы
- Анонимные и внутренние классы
- Обработка исключений
- Списки
- HashMaps
- Наборы
- Темы
- Работа с файлами и др.
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