Учим CSS - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс по CSS, благодаря которому можно с легкостью контролировать стиль и разметку Вашего веб-сайта.

В процессе обучения Вы просмотрите тщательно отобранные короткие видеоролики и проверите свои знания по увлекательным практическим задачам. В течение курса Вы сможете выполнить серию упражнений и решать реальные задачи. Интересные видеоуроки, увлекательные практические упражнения – все подобрано для обучения с удовольствием и обеспечения гарантированного результата.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.