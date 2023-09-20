Learn C# - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс по языку программирования C#.

В процессе обучения Вы просмотрите тщательно отобранные короткие видеоролики и проверите свои знания по увлекательным практическим задачам. В течение курса Вы сможете выполнить серию тестов и решать реальные задачи.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.

Приложение включает в себя следующие темы: