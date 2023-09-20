Learn PHP - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс по PHP, благодаря чему можно создавать динамические веб-страницы, разрабатывать веб-сайты, а также генерировать динамический контент. Также присутствует возможность открывать файлы, написать содержание к файлам, создать контактные формы, форумы, блоги, галереи изображений, опросы, социальные сети и многое другое.

В процессе обучения Вы просмотрите тщательно отобранные короткие видеоролики и проверите свои знания по увлекательным практическим задачам. В течение курса Вы сможете выполнить серию тестов и решать реальные задачи.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.