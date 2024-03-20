Learn Programming with Swift для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.8.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SoloLearn
|Категории:
|Обучающий софт - Программирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 153 | Статистика
|Размер:
|2,08 Мб
|СКАЧАТЬ
Learn Programming with Swift - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс по Swift (открытый мультипарадигменный объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, созданный компанией Apple в первую очередь для разработчиков iOS и OS X),
благодаря чему можно создавать свои собственные, полностью функционирующие IOS приложения.
В процессе обучения Вы просмотрите тщательно отобранные короткие видеоролики и проверите свои знания по увлекательным практическим задачам. В течение курса Вы сможете выполнить серию тестов и решать реальные задачи.
Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.
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Отзывы о программе Learn Programming with Swift
Admin
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