Learn Programming with Swift - бесплатное мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, предлагающее пользователю пройти обучающий интерактивный курс по Swift (открытый мультипарадигменный объектно-ориентированный язык программирования общего назначения, созданный компанией Apple в первую очередь для разработчиков iOS и OS X),

благодаря чему можно создавать свои собственные, полностью функционирующие IOS приложения.

В процессе обучения Вы просмотрите тщательно отобранные короткие видеоролики и проверите свои знания по увлекательным практическим задачам. В течение курса Вы сможете выполнить серию тестов и решать реальные задачи.

Кроме изучения уроков и выполнения заданий, присутствует возможность общаться с другими пользователями и соревноваться с друзьями в успеваемости. По окончанию курса, пользователь получает сертификат об окончании в качестве награды за труды.