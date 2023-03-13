Duolingo ABC для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.10.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Duolingo
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 4 | Статистика
|Размер:
|77,24 Мб
Duolingo ABC - это детская версия популярного обучающего приложения для изучения иностранного языка, которая в основном сосредоточена на обучению навыкам читать, изучении букв, слов и фонетики через игры, книги и рассказы, разработанная создателями Duolingo. Прогграмму могут использовать дети в дошкольном, младшем, детском саду или в первом классе. Приложение предлагает более 700 уроков чтения, которые помогут вашему ребенку начать читать и со временем полюбить чтение.
Эти уроки разбиты на восемь уровней обучения, причем сложность каждого уровня постепенно возрастает. Кроме того, уроки постоянно обновляются, чтобы вашему ребенку было интересно и интересно. На каждом уровне есть несколько уровней, которые нужно разблокировать, и упражнения, которые нужно выполнить, что обеспечивает всестороннее обучение.
Раздел приложения Моя библиотека - это настоящий кладезь книг и игр для чтения, которые не дадут вашему ребенку скучать. Благодаря широкому выбору книг у вашего ребенка будет много шансов исследовать новые миры и узнать что-то новое. Игры для чтения увлекательны и веселы, они помогут вашему ребенку развить целый ряд навыков и при этом отлично провести время.
Одна из отличительных особенностей приложения - звуковое сопровождение и произношение. Используя приложение, ваш ребенок может совершенствовать свои языковые навыки, одновременно развлекаясь. Эти элементы гарантируют, что ваш ребенок не только читает, но и развивает произношение и навыки аудирования.
В приложении также есть упражнения с перетаскиванием слов и букв, которые идеально подходят для развития координационных навыков у детей младшего возраста. Благодаря интерактивности и увлекательности обучения Duo ABC гарантирует, что ваш ребенок будет мотивирован и увлечен чтением.
Помимо веселых историй для чтения, приложение также включает уроки, на которых изучается алфавит, фонетика, словарный запас и даже слова для чтения. Эти уроки подобраны таким образом, чтобы сделать обучение веселым и доступным для детей любого возраста и способностей.
Duo ABC имеет возможность работы в автономном режиме, что означает, что вы можете использовать приложение во время путешествий, чтобы развлечь и занять своего ребенка. Это действительно отличный помощник для любого родителя, который хочет привить своему ребенку любовь к чтению и улучшить его языковые навыки в веселой и интерактивной форме.
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Отзывы о программе Duolingo ABC
Admin
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