Duolingo ABC - это детская версия популярного обучающего приложения для изучения иностранного языка, которая в основном сосредоточена на обучению навыкам читать, изучении букв, слов и фонетики через игры, книги и рассказы, разработанная создателями Duolingo. Прогграмму могут использовать дети в дошкольном, младшем, детском саду или в первом классе. Приложение предлагает более 700 уроков чтения, которые помогут вашему ребенку начать читать и со временем полюбить чтение.

Эти уроки разбиты на восемь уровней обучения, причем сложность каждого уровня постепенно возрастает. Кроме того, уроки постоянно обновляются, чтобы вашему ребенку было интересно и интересно. На каждом уровне есть несколько уровней, которые нужно разблокировать, и упражнения, которые нужно выполнить, что обеспечивает всестороннее обучение.

Раздел приложения Моя библиотека - это настоящий кладезь книг и игр для чтения, которые не дадут вашему ребенку скучать. Благодаря широкому выбору книг у вашего ребенка будет много шансов исследовать новые миры и узнать что-то новое. Игры для чтения увлекательны и веселы, они помогут вашему ребенку развить целый ряд навыков и при этом отлично провести время.

Одна из отличительных особенностей приложения - звуковое сопровождение и произношение. Используя приложение, ваш ребенок может совершенствовать свои языковые навыки, одновременно развлекаясь. Эти элементы гарантируют, что ваш ребенок не только читает, но и развивает произношение и навыки аудирования.

В приложении также есть упражнения с перетаскиванием слов и букв, которые идеально подходят для развития координационных навыков у детей младшего возраста. Благодаря интерактивности и увлекательности обучения Duo ABC гарантирует, что ваш ребенок будет мотивирован и увлечен чтением.

Помимо веселых историй для чтения, приложение также включает уроки, на которых изучается алфавит, фонетика, словарный запас и даже слова для чтения. Эти уроки подобраны таким образом, чтобы сделать обучение веселым и доступным для детей любого возраста и способностей.

Duo ABC имеет возможность работы в автономном режиме, что означает, что вы можете использовать приложение во время путешествий, чтобы развлечь и занять своего ребенка. Это действительно отличный помощник для любого родителя, который хочет привить своему ребенку любовь к чтению и улучшить его языковые навыки в веселой и интерактивной форме.