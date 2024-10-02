Учим Французский для Android

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Оценка: 4.75/5 голосов - 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:7.6.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 943 | Статистика
Размер:54.47 Мб
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Учим Французский - бесплатное приложение для Android, которое станет незаменимым помощником при изучении французского языка.

Программа предлагает более 6000 слов, сопровождающихся иллюстрациями, фонетической транскрипцией и записью произношения.

Словарный запас охватывает 15 тематических вопросов, разделенных на 140 подтем. Имеется три уровня сложности.

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Отзывы о программе Учим Французский

Роман про Учим Французский 2.11 для Android [26-12-2017]

Программа реальная классная. С учетом что у меня нет интернета на телефоне, эта программа просто идеально подходит, чтобы где-то в дороге скоротать время изучением языка. спасибо!
6 | 6 | Ответить

Елена про Учим Французский 2.11 для Android [24-01-2016]

СПАСИБО АДМИНАМ САЙТА И РАЗРАБОТЧИКАМ ЗА ПРОГРАММУ, ОТЛИЧНАЯ ОНА. ОЧЕНЬ УДОБНАЯ. КЛАСНОЕ ПРОИЗНОШЕНИЕ!
6 | 6 | Ответить

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